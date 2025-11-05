秋颱注意! 準鳳凰颱風將生成 接近台灣恐達中颱以上

生活中心／綜合報導

都已經11月了，關島外海又有熱低壓生成，最快今天就會增強為"準鳳凰颱風"，氣象署預估，它的北轉角度、時間，將決定對台灣的影響，下週二、三，將是準鳳凰，最接近台灣的時候，由於下週又有東北季風南下，氣象署提醒，可能和颱風產生互相影響，帶來明顯降雨。

太陽露臉，氣溫也逐漸回升，不過，關島海面上，卻有熱低壓，準鳳凰颱風來勢洶洶，最快今天轉為颱風，外圍環流下周一，開始影響台灣，由於環境有利發展，準鳳凰可能達到，中颱以上的強度。氣象署預報員黃恩鴻：「隨後在下週一，會經過菲律賓北側的陸地，經過北側陸地之後，在下週這段時間，開始會有比較明顯的北轉，那它北轉的角度北轉的時間，就會影響對台灣天氣的變化，那如果提早北轉一些，就會進到台灣東半側的外海北上，那如果比較晚一些的話，就會進到台灣海峽南側。」

廣告 廣告

秋颱準鳳凰強度恐逼中颱以上 氣象署估「這時候」近台甩雨

氣象署預報員黃恩鴻（圖／民視新聞）

準鳳凰未來怎麼走，氣象署分析，如果它提早北轉，可能往台灣東部外海走，晚點北轉的話，有機會逼近台灣海峽南側，或是廣東沿海，威脅不容小覷，下周一東北季風再增強，可能和颱風產生共伴效應？

秋颱準鳳凰強度恐逼中颱以上 氣象署估「這時候」近台甩雨

東北季風週四減弱，氣溫逐漸回升（圖／民視新聞）





氣象署預報員黃恩鴻：「隨後下週二及三，就會受到這個熱帶系統是最明顯的影響，特別是在北部及東半部，迎風面地區要特別留意，雨勢就會明顯的增加，那如果路徑是距離台灣比較接近，甚至靠近到南部陸地的話，那南部地區朋友，也要留意接近到暴風圈中心，也要注意熱帶系統，與東北季風的互相的影響，可能為台灣迎風面，造成比較明顯的雨勢。」下週二、三，是台灣最接近颱風的時候，提醒民眾嚴防強風豪雨。

原文出處：秋颱準鳳凰強度恐逼中颱以上 氣象署估「這時候」近台甩雨

更多民視新聞報導

光復災後現況太驚人 佛祖街淤泥如「黑部立山」

下周恐有颱風撲向台灣 氣象署曝最新路徑

普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕

