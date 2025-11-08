秋颱鳳凰來勢洶洶 四河分署全面整備

四河分署持續塔羅灣溪河道疏濬作業。(圖：四河分署提供)

依中央氣象署最新預測，位於菲律賓東方海面的鳳凰颱風，有增強為中度颱風機會，受颱風環流及東北季風影響，迎風面的東北部及東部地區將有明顯降雨，預估十一月十一日至十三日影響最大，四河分署轄區之降雨主要集中於濁水溪上游地區，故轄區山區需加強防範颱風外圍環流影響下可能發生之災害風險；而彰化平原部分，目前總雨量預估介於50~150 mm而濁水溪出海口於十一日白天至十二日晚間可能出現超過20m/s強風，亦需注意揚塵問題。

經濟部水利署林元鵬署長於(七)日召集水利署及所屬各單位召開防汛整備視訊會議，會中指示各模式預報雖有分歧，路徑尚未明確，仍應加強各項防汛整備作業；而水利署因動員人員機具進駐馬太鞍溪協助疏濬作業，如颱風發展路徑明確或預估雨量達警戒標準，應適時疏散施工人員及機具，以確保安全。

四河分署表示，除持續辦理塔羅灣河道疏濬、清水溪上游河道堰塞湖風險長期水位監控、濁水溪下游揚塵防制措施、防汛備料預佈及盤點、加強水門功能操作測試、抽水機組功能檢測與維護保養外；並完成清水溪堰塞湖風險區域之堤防巡查及後續相關因應作為之研議。另針對濁水溪出海口可能出現20m/s以上東北風造成揚塵部分，本分署於11月5日前已執行樺加沙颱風後384公頃揚塵抑制措施復原工作，並規劃於中沙大橋至出海口區段之高風險區域啟動緊急應變人員與機具辦理應變(灑水線系統27公里、灑水車11台、挖土機灑水8台與高揚程泵浦3台)。

四河分署也提醒轄區民眾應提高警覺，避免前往山區易發生溪水暴漲及坍方區域，低窪地區需防範積淹水災害；並應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，及善加利用水利署水情App、防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）、濁水溪流域水情中心網站（https://fmcc.wra04.gov.tw/fourthRiverV3）及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。