秋颱？熱帶低壓TD29恐成颱強度估中颱以上 「拋物線」路徑憂影響台
受到東北季風加上華南雲系移入，今（4）天北台灣地區水氣仍偏多，大台北平地下雨範圍廣，中部、台東、恆春半島和南部山區也有零星降雨；另外，氣象專家指出，今天清晨有一TD29低層環流正在增強中，預估將在24小時發展「成颱機會高」，強度恐達中颱到強颱等級，「需要非常小心」！
中央氣象署指出，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。
氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，南來北往要多留意；離島天氣，澎湖多雲時晴，氣溫22至24度，金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度，馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。
11/4全台天氣預報。圖／中央氣象署
第25號颱風「海鷗」今天清晨2點中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響；然而值得注意的是另一個在關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29，未來有發展為颱風的趨勢，在下週移動到呂宋島東方海面後，路徑不確定性大，密切留意此熱帶系統的最新動態。
關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29發展中。圖／中央氣象署
針對TD29發展，許多氣象專家、氣象粉專等都提到，由於TD29低層環流增強中，從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，且海溫高，初判24小時內穩定發展「成颱機會高」，後續路徑因副熱帶高壓減弱的關係，將採取「拋物線」走法，抵達台灣附近時轉向東北，但轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度，目前各國模式多判斷，「強度有機會增強在中颱至強颱等級之間」。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，4日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風仍挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
責任編輯／張碧珊
