秋颱「鳳凰」逼近 二河分署啟動防汛整備





中央氣象署預估「鳳凰」颱風最快將於8日增強為中度颱風，週日更可能達強颱等級。雖預期颱風北轉後強度將逐漸減弱，但仍可能以中颱下限或輕颱強度影響臺灣，不排除於下週一（10 日）發布海上颱風警報，預計下週二至週三期間風雨最為明顯。雖然依現有路徑研判對本轄區影響有限，但第二河川分署仍嚴陣以待，後續將持續關注颱風動態，適時採取應變作為。

為因應颱風可能帶來的影響，水利署林元鵬署長7日下午召集各所屬機關召開防汛整備會議，針對颱風動態、風雨潛勢及轄區應變作為進行全面盤點。第二河川分署楊人傑分署長於會後隨即指示各單位即刻啟動防汛整備程序，加強堤防、抽水站、滯洪池及排水設施巡查，並針對水門廠商進行通訊再次測試，以確保災中聯繫暢通。分署同時督導防汛小組及志工團隊提前完成物資整備與通報演練，確保各項系統於災前維持最佳運作狀態。

楊人傑分署長指出，防汛整備應從風險源頭著手，針對轄區內高風險河段及重點排水系統進行盤點與檢視，掌握潛勢地區可能的防汛弱點，並預先調度人力與機具，強化防汛物資整備與抽水設備測試，同時提醒轄內各縣市政府提前完成滯洪池排空作業，以確保豪雨來臨時能即時啟動應變、迅速投入搶險工作。目前分署已完成各項整備檢核並進入警戒狀態，全體同仁及防汛志工均嚴陣以待，務求第一時間投入防災應變作業。





