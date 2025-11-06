秋養肺正當時！中醫師教你潤燥三原則 從飲食、穴位到作息全面調理

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

秋天是自然界由陽盛轉陰的關鍵時節。《黃帝內經》有言：「秋三月，此謂容平。」意指秋季萬物收斂、養精蓄銳。

中醫師簡浚崴表示，中醫則認為，秋屬金、與肺相應，因此秋季正是養肺的黃金期，若能順應節氣，從飲食、作息與日常保養著手，不僅能預防秋燥引起的咳嗽、鼻過敏、喉嚨乾癢、皮膚乾裂等不適，也能為冬季的健康奠定基礎。

養肺三原則：潤燥、養陰、順時作息

1. 潤燥為先

秋高氣爽、空氣乾燥，人體易出現津液不足，常見皮膚乾癢、嘴唇乾裂、喉嚨乾等現象。此時飲食宜選擇滋陰潤肺的食物，如梨、百合、銀耳，並避免辛辣、油炸、過燥的食物，以防助火傷陰。

2. 養陰潤肺

中醫說「肺為嬌臟，喜潤惡燥」，建議多補充水分與水溶性纖維食物，如白木耳、山藥、蜂蜜等，有助潤肺止咳、養顏美容。

3. 順應節氣調作息

秋天晝短夜長，人體陽氣漸收。應「早睡早起，與雞俱興」，晚上十一點前入睡、晨起曬太陽，有助肺氣升降與陰陽平衡。

門診案例：秋燥引發慢性咳嗽

簡浚崴有位患者王小姐，32歲上班族，每到秋天便出現連續咳嗽、鼻塞、聲音沙啞等症狀，需仰賴感冒藥才能緩解。就診時面色偏白、聲音低弱、脈細無力。醫師辨證為「肺陰不足、秋燥傷肺」，以沙參麥冬湯加味調理，搭配耳穴貼壓與背部刮痧，改善氣血循環。數週後，症狀明顯緩解。

推薦食譜：百合銀耳羹

材料：銀耳5克（泡發）、百合10克、蓮子10克、紅棗數枚、冰糖適量。

作法：

1.銀耳泡發後撕小朵，與百合、蓮子一同入鍋加水。

2.先大火煮滾，再以小火煮約40分鐘。

3.起鍋前加入冰糖調味即可。

功效：潤肺止咳、安神助眠，特別適合秋燥體質者。

飲食與運動建議

飲食重點：

*多吃白色食物，如白蘿蔔、蓮藕、銀耳、百合。

*適當溫補，如黃耆、黨參、山藥等。

*避免辛辣、油炸，防止耗傷肺陰。

運動建議：

*可選太極拳、氣功、緩步慢跑。

*早晨空氣清新時練深呼吸，有助提升肺活量。

秋日生活保養原則

1.早睡早起：順應陽收陰長，幫助肺藏精。

2.注意保暖：早晚溫差大，留意肩頸與腹部保溫。

3.維持濕度：可用加濕器或綠植減少乾燥。

4.調節情緒：肺主悲憂，宜多親近自然、舒展心情。

簡浚崴強調，秋天是調養肺臟的最佳時機。順應自然節律、潤養肺氣，不僅能改善秋燥不適，更能讓身體在冬季更穩、更暖。從飲食、運動到情緒調養，讓這個金秋成為「潤而不燥、養而有度」的健康好時節。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

