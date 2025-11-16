秋高氣爽迎風面雨增 準備變天！明起先濕後乾急凍12度

吳德榮提醒週三、週四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（16日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部25至27度，各地低溫19至22度，早晚感受較涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，22至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚間有局部短暫降雨機率。明天入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢。週二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、週四迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮指出，由於南下台灣的冷空氣、已調整得比原來模擬弱，但週三、週四清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮提醒週五、週六迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。