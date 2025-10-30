秋高氣爽 「七藝十方」爺奶宜蘭消遙趣
【民眾新聞葉柏成綜合報導】「光輝十月擧國歡，秋高氣爽正好玩」，值此歡慶踏青好時節，「新北市七藝十方長青藝文協會（七藝十方）日前特別籌辦「爺奶宜蘭消遙遊」，藉以強健身心，凝心聚氣，促進會務發展。當天計有40位平均年齡75歲的長輩參加，一大早，長輩們眉歡眼笑，歡欣鼓舞，在理事長張長林帶領自板橋榮家快樂出發。
張長林指出，綿綿秋雨，習習秋風，遊覽車馳騁在國道上，沿途山巒疊峰，雲煙氤氳，長輩們出遊的好心情絲毫未受影響，反而平添了幾許詩意，長輩們目不轉睛的享受旖旎風光，興奮之情溢於言表。
他說，第一個景點是「宜蘭員山內城鐵牛力阿卡」體驗，長輩六人一組歡喜登上鐵牛車，實地、深度的體驗農民辛勤耕作的情景，觀賞綠油油的農田，及純樸的農村風光，昔日農村生活的點點滴滴不覺湧上心頭，有的嘆息，有的驚叫，一幅幅可愛的老小畫面表露無遺，立即掀起了活動的高潮。
來自員山，高齢90的周陳碧娥奶奶並現身說法，早年「鐵牛車」就是水牛耕耘機，現今的「鐵牛力阿卡」係鐵牛結合「力阿卡」（兩輪人力車）而成的馬達機械車，作為載物之用，這就是我四、五十年代過的農村生活，員山老家現在仍保留了一台「力阿卡」作為紀念。
接著，來到「鳳凰甲蟲生態館」，館長說到，全世界有35萬種甲蟲，台灣有1萬種；全世界有2500種竹節蟲，台灣有33種，並介紹了鍬形、金龜子等甲蟲，和長肛、棉桿等竹節蟲，長輩們個個聚精會神，目瞪口呆的聆聽，既增長了見識，也增加了知識，真是獲益匪淺。
另外，是「愛玉之家」，工作人員特別就選材、選水、左搓搓、右揉揉、結凍等細節，詳細示範了愛玉的製作流程，一會兒工夫，Q彈的愛玉凍就神奇的洗出來了，並立刻讓爺奶們一享口福，樂呵呵的爺奶們直呼：「滑潤清涼，真是好吃」。
第四個景點，是位於臺二線濱海公路的「壯圍沙丘生態園區」，她是由黃聲遠建築師以「空出谷地，看見沙丘」的概念，融合地方自然元素規劃設計，呈現沙丘風貌及沙穴建築空間營造，一旁是寧靜的鄉村田野，一旁是雲彩樹梢倒影的池水，增添了沙丘幾許夢幻意境，漫步於沙地，長輩不自覺的放輕放慢了腳步，沈浸於悠閑自得中。
最後，又參觀了「宜蘭餅發明館」，偌大的空間，展示了宜蘭傳統的糕餅美食，琳瑯滿目，香氣四溢，令人垂涎欲滴；還有「嫁妝一牛車」、「上花轎」、「老牛拖車」等傳統情境裝置藝術，美輪美奐，有若置身於古今交錯時空，讓人瞠目結舌，驚嘆不已。
長輩們難得結伴出遊，不但要玩的好，也要吃的好，吃的飽，所以，午餐安排在「大隱餐廳」品嚐道地的農家菜；晚餐是在「豆腐岬餐廳」啖海鮮，品高粱，觥籌交錯，大快朵頤，直呼過癮，又唸著：「回去要減重了」。
夜幕低垂，該回家了，雖然拖著一身的疲憊，踱著踉蹌的腳步，攥著大包小包的土產，臉上卻一直掛著掩不住的笑靨，口中不停的嚷著：「下回再見喔！」。
