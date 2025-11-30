秋鬥又一年 政府無能的代價

（圖／本報系資料照）

去年秋鬥，人民把痛苦化作吶喊，過了一年後，回顧政府施政，看似大有作為，卻是往反方向前進，許多政策不但沒有改善人民的生活，甚至正在讓最辛苦的人承受更沉重的代價。

首先就是戰爭風險又升高，青年人生更被拖延。軍事動員擴張速度明顯加快。役期延長、後備制度拉緊、平戰轉換政策滲入民間空間。然而，與這些軍事作為相對應的和平政策、外交努力與民間避難法制卻依舊缺位。政府一再強調「備戰才能避戰」，但對青年而言，最直接的感受卻是：人生規劃被迫後移，未來更加無法掌握。安全很重要，但安全不能靠軍事獨腳撐起。若欠缺政治、外交與民間保護機制，最後承受最大風險的，就是沒有選擇權的年輕世代。

內政部住宅價格指數今年再創新高，六都全面上升；租金則一年上漲超過3％（主計總處資料）。在高房價、高租金之下，新青安貸款加碼被視為「青年救星」。然而事實卻是：新青安大開水龍頭，把房價灌成大樹越長越高，但青年卻更爬不上樹。銀行貸款暴增，加速投資客回流。房價被托高，真正無力買房者反而受到排擠。尤其是外送員、接案者、派遣、短聘、平台工作者，這些彈性勞動者不具穩定收入證明，不符合貸款資格，只能承受租金跟著大漲。政府政策不但沒有縮小差距，反而擴大了它。

勞權爭議頻傳，處理仍停在「出事後」。台鐵、醫護、航空、教育領域，一年來職場霸凌與過勞爭議不斷。每次出事，政府都強調「已責成單位調查」。然而：工會組織門檻仍高，勞檢仍舊偏弱與欠保障。沒有制度改造，就只是等下一次悲劇發生，基層勞工依舊只能「出事了才會被看見」。

政治火力全開，公共信任持續下滑。大法官提名、司法釋憲、網路攻防……政治對立愈演愈烈，但人民最關心的其實只有一句話：政治對抗更激烈了，我的生活有比較好嗎？很遺憾，答案並不樂觀。言論空間因貼標籤、扣帽子而逐漸縮小，司法信任也未見提升。社會彷彿被推向「立場先決」的懸崖。

政府不是沒在做事，而是：備戰壓在青年身上、高房價壓在租屋族與彈性勞動者身上、勞權倒退壓在基層身上、政治對抗成本壓在整個社會身上！

秋鬥不只是一年一次上街頭，而是提醒政府：發展方向錯了，努力越多，傷害越大。國家可以討論如何備戰、如何提升競爭力、如何面對國際局勢變化，但所有決策都必須回答一個根本問題：這條路，是為了人民能好好活下去，還是要人民一起承擔無止盡的風險？秋鬥又一年，我們想問的，其實始終是一樣的：政府，你到底站在哪一邊？（作者為文史工作者）