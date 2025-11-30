秋鬥團體籲「和統」 鄭麗文沉默未做回應

秋鬥遊行，這回以「反戰求生」為訴求，砲轟民進黨政府，提出1.25兆元國防特別預算，但其中人民民主黨創辦人鄭村棋的這段發言，適當嗎?

2025秋鬥主題，以反戰求生為主題（圖／TVBS）

人民民主黨創辦人 鄭村棋說:「我們台灣一直不願意面對兩岸和平的方向，和統的可能，這一點我們希望國民黨在野黨要大力地踏出，不要受過去洗腦的約束。(軍購越多，死得越快)」

喊出軍購越多，死得越快，甚至要國民黨好好考慮和平統一的可能性，國民黨主席鄭麗文，就在旁邊，不過面對激進發言，沒做反應。

國民黨主席 鄭麗文說:「今天大家在關心軍購，突然間我們發現，原來其實民進黨眼中，每年千億好像只是小CASE而已，結果我們要糾結這麼久，台灣好像有一個金雞母專門在下蛋，有一個聚寶盆，鈔票隨便我們印啊，要怎麼花都沒有關係嗎。」

沒響應鄭村棋的「和統」說法，鄭麗文上台致詞，把砲火對準軍購。國民黨主席 鄭麗文說:「放下意識形態，沒有了這條命什麼都是假的，台灣一旦淪為戰場什麼都是空談，台灣一旦淪為戰場，下一代的生命完全化為烏有，哪來的夢想，哪來的未來呢，不要讓台灣淪為火藥庫。」

鄭麗文強調，不管政治光譜如何，都應該放下黨派，團結捍衛和平。

