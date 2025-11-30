秋鬥大遊行今登場 批民進黨：恐讓台灣走向戰爭

秋鬥遊行30日登場，以「反戰求生」為主題，呼籲政府停止無條件向美採購不必要的軍事裝備，避免持續排擠台灣的社福與教育預算。（陳君瑋攝）

賴清德總統日前宣布投入1.25兆國防特別預算，兩岸情勢再升溫，今年秋鬥喊出「反Lie求真，反戰求生」、「台灣要和平，不要變戰場」，批評1.25兆的預算是史上最大的詐騙計畫，恐怕要讓台灣走向戰爭，近年兩岸之間交流陷入停頓，彼此誤解、失去信任以及日益敵對的局面，也將台灣置於兵凶戰危的險境，強調台灣需要的不是「抗中保台」，而是要展開兩岸和談。

今年秋鬥大遊行下午2時從立法院群賢樓附近的濟南路集結，將行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。

今年秋鬥大遊行下午2時從立法院群賢樓附近的濟南路集結。（蔡佩珈攝）

秋鬥召集人黃德北指出，民進黨政府不斷提高國防經費，提出1.25兆元國防特別預算案，甚至計畫在2030年將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5％，這種以戰備戰的做法非常危險，恐怕要讓台灣走向戰爭，也將嚴重排擠社福與教育的預算支出，所以他們今天站出來喊出「反戰求真」。

他也提到，過去兩三年，台灣對外貿易以大陸為主，這幾年刻意阻礙兩岸交流，對美輸出增加，使台灣與美國處於非常不對等的關係，更讓美國對台灣予取予求，他們也主張兩岸貿易應成為未來發展重點。

醫師蘇偉碩則說，勞工的勞動果實經常被詐騙集團收割，有時一通電話，畢生積蓄就化為烏有，詐諞集團總部就是總統府，賴清德總統日前提出1.25兆國防特別預算案，更是史上最大的詐騙計畫，把全台人民當作白痴。

他質疑，若兩岸發生衝突，美軍會在第一時間協防，台灣還需要花錢買軍火？若美軍不來，1.25兆就能擋下解放軍攻台？政府稱因為財政困難，需要減少健保、勞保、軍公教退休金的支出，為何還編列1.25兆要送給美國軍火商？其實有常識的人都知道，即便是12.5兆也無法解決兩岸問題。

蘇偉碩強調，要解決兩岸問題就要和平談判，台灣該做的不是讓美國與大陸進行一場你死我活的鬥爭，而是要依照《憲法》及《兩岸人民關係條例》訂下的法理基礎，展開兩岸的和平談判，證明此舉可以消彌戰爭，才能留下勞動果實，避免陷入俄羅斯與烏克蘭兄弟相殘的局面。

