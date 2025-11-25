秋鬥遊行30日登場 批執政黨用抗中保台掏空台灣

2025年秋鬥召集人黃德北表示，「我們今（2025）年的另外一個訴求是反戰求生，我們不希望台灣在賴清德的領導下最後走向戰爭，我們反對向美國無條件的採購一些沒有必要的裝備，讓台灣大量的軍費閒置在這個領域，排擠了我們社會福利跟教育的各種的預算的支出。」

鬥陣團體批評民進黨掏空台灣，討好美國，也反對提高國防預算，而美國已對台灣祭出20％稅率再疊加的對等關稅，台灣貿易受損害，許多勞工家庭恐陷入危急，政府卻態度軟弱、黑箱作業，未來談判何去何從還是不清楚。

而秋鬥將邀請兩大在野黨主席參加遊行，負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路。

