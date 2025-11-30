秋鬥「反戰求生」！ 批破兆國防預算恐讓台灣「走向戰爭」

2025秋鬥大遊行30號下午登場。（圖／東森新聞）





2025秋鬥大遊行今（30）日下午登場，這次勞團除了訴求捍衛勞權外，更喊出「反戰求生」，尤其是針對政府日前喊出的要投入1.25兆國防特別預算，勞團憂心以戰備戰，會讓兩岸情勢再升溫，且龐大的經費也可能會排擠到其他民生預算，對台灣社會造成更多衝擊。

勞權團體聚集在立法院群賢樓前舉布條高呼口號，2025秋鬥大遊行登場，訴求捍衛勞工權益，退休金改撥補、外送員制度保障等都是遊行關注焦點。民眾自製Q版的美國總統川普大型看板走在街頭上，今年的反戰也是秋鬥的主軸之一。

廣告 廣告

憂心政府喊出的1.25兆國防特別預算，讓緊張的兩岸情勢再升溫，民眾發揮創意，各種惡搞看板，呼籲政府停止非必要的對美軍事採購，也憂心龐大軍事預算，會排擠到社福教育等相關民生經濟預算，勞團也呼籲在野務必嚴加把關。

國民黨主席鄭麗文：「（民進黨）寅吃卯糧，一直不斷的開芭樂票，這不是只是債留子孫這麼簡單而已。和平是不可以倒退的底線，和平是不管台灣今天政治上面的光譜如何，都應該共同團結努力捍衛的價值。」

立委（民）鍾佳濱：「國家安全是需要相對應的資源來維護，對於是否要強化國防，我想這點呢，勞工朋友自然心裡有一個想法，我們都歡迎大家表示意見。」

民進黨樂見各方意見表述，總統賴清德也遞出橄欖枝，針對國政方針與國防特別預算，表態只要朝野黨團有共識且符合憲政程序，自己願意到國會向人民報告。面對台海安全，民生經濟等重大議題，朝野唯有在理性對話中，才能找到對人民有利的最大共識。

更多東森新聞報導

中秋鬥毆斷人手 金門鄉長「警察弟」記大過調職

民進黨大樓疑遭秋鬥群眾開槍 警鑑識排除槍擊

秋鬥反毒豬嗆閣揆下台 蘇貞昌：人民的訴求都有仔細聽

