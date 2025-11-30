秋鬥「反戰求生」！鄭麗文籲跨黨護和平：莫讓台灣淪火藥庫

秋鬥遊行今（30）日登場，今年活動的主題是「反戰求生」，引發討論。國民黨主席鄭麗文出席活動時表示，和平是不管今天台灣政治上面的光譜如何，都應該共同團結努力捍衛的價值，我們應該放下黨派，放下意識形態，因為如果台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，不要讓台灣淪為火藥庫

鄭麗文出席秋鬥遊行。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，台灣這幾年先是歷經了疫情，現在的美國的關稅戰又對台灣的產業和經濟造成非常重大的衝擊。實質薪資年年倒退，雖然民進黨政府一直說每年要提高基本薪資，但種種的努力還是趕不上通膨的速度，物價飛漲的速度永遠快於薪資漲價的速度，所以我們可以看到年輕人買不起房、不敢結婚、直接躺平。

鄭麗文說，台灣的傳統產業、服務業進入寒冬太久了，雖然我們一直把關注度放在高科技產業、半導體產業，但殊不知提供最多就業機會的其實是傳產和服務業。美國跟韓國簽了FTA，跳過台灣，吃了萊豬也沒有任何的動靜，已經給台灣的傳統產業致命的一擊；兩岸的ECFA根本沒有辦法談，到貨貿就戛然而止，當年卯足全力要攔下ECFA的民進黨，至今依舊不敢把ECFA取消，說一套做一套，種種的行徑已經證明民進黨的訴求是錯誤的、矛盾的，且不可能做到，但卻犧牲了台灣的傳統產業。

鄭麗文指出，因為陸客沒有辦法來台灣，旅遊業立即休克，到今天仍看不到黑暗中的曙光在哪裡，帶動全台灣的服務產業正面臨非常嚴酷的寒冬。錯誤的政策導致台灣的勞工面臨了非常嚴峻的環境，蔡英文剛上台時曾說，勞工是她心中最軟的一塊，現在回想起來非常噁心。

秋鬥遊行。（圖／中天新聞）

鄭麗文也提到勞保恐面臨破產的危機，並指民進黨不敢改革，現在又說要透過每年千億的撥補支撐，但這非解決問題之道。今天大家關心軍購，忽然間我們發現，原來在民進黨的眼中，每年千億好像只是小case而已，台灣好像有一個金雞母專門在下蛋，有一個聚寶盆，鈔票隨便印，要怎麼花都沒有關係嗎？寅吃卯糧一直不斷開芭樂票，不只是債留子孫這麼簡單。

鄭麗文說，台灣勞工的處境已經陷入寒冬多年，換不來當權者關愛的眼神，看到一次又一次天文數字的空頭支票，讓我們更加憂心，這真的能換來台海的安全嗎？真的能換來台海的和平嗎？還是剛好相反？今天必須跟這塊土地同生共死的是我們的勞工、農民，統治者可以不負責任、不計後果，信口開河，因為他想跑就可以跑，但是真正要死守家園，和這塊土地共生死的，難道不是我們所有基層勞工大眾嗎？他可以輕易拿我們的身家財產，拿我們下一代子孫的性命來開玩笑來做賭注嗎？

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文強調，和平是不可以倒退的底線，是不管今天台灣政治上面的光譜如何，都應該共同團結努力捍衛的價值，我們應該放下黨派，放下意識形態。台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，台灣一旦淪為戰場，下一代的生命完全化為烏有，哪來的夢想，哪來的未來呢？她希望能夠跨越黨派，不分顏色，一定要讓國際社會瞭解台灣人民愛好和平，不要讓台灣淪為火藥庫，希望台灣這片土地，是讓所有的人可以追夢的地方，而不是來不及長大的斷腸傷心地。

