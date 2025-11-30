秋鬥：「反Lie求真、反戰求生」 台灣要的不是戰爭而是和平與民生！

【記者 張達威／台北 報導】2025年秋鬥遊行隊伍於11月30日集結台北街頭，隊伍自濟南路群賢樓出發，經台北車站、公園路一路推進至總統府前的凱達格蘭大道。勞動黨新竹縣議員、遠東化纖工運老將羅美文率領工人隊伍加入，他們高喊，工人不怕流汗，只怕流血；不怕低薪，只怕戰爭。若政府繼續塞錢進軍購深井，人民將只剩起身自救一途！

勞動人權協會與台灣社會共好論壇籌備會指出，秋鬥不是一天的示威，而是人民拒絕沉默的人民怒吼。當政府以「抗中保台」掩蓋房價瘋狂、長照崩壞、低薪與勞權倒退，甚至推動軍費提高至GDP 5%，即意味著教育、醫療、農業與社福必然被犧牲。兩岸沒有談判則意味著戰爭風險失控，而衝擊的永遠是工人、農民、年輕人與每一張飯桌承擔。人民如今站出來，是因為若不阻止軍備狂奔，下一步就是戰場逼近家門。

勞動人權協會進一步指出，台美談判缺乏透明、能源與土地政策受財團綁架、移工保障與外送平台責任長期停滯，民生沒有進展，軍購卻像按下加速鍵。政府把人民的錢送進軍火黑洞，卻要人民埋單，這不是治理，是逼迫人民走上街頭。

秋鬥現場，勞動人權協會原住民工作籌備會召集人周湧怒批1.2兆軍購是以恐懼勒索人民，是推台灣向深淵不是護安全。而台灣社會共好論壇籌備會代表許文忠教授指出，若任由軍備擴張吞噬百姓的納稅錢與資產，未來的青年只剩稅與債，買房是夢、生育是奢侈、老年是風險。他強調，和平不是退縮，而是人民能夠活下去的唯一條件。

秋鬥現場，在野最大黨國民黨主席鄭麗文亦到場，批評軍費擴張與兩岸封鎖讓產業與勞工承受斷層式衝擊，呼籲各界阻止台灣被推上戰車。隨後，勞動人權協會執行長王娟萍則指出，人民已不再等待政府轉向，監督軍購、阻斷戰爭邏輯與拒絕所謂‘’抗中保台‘’的責任，在野力量也要扛。反戰不是口號，而是人民要求所有在野政黨拿出行動與監督的最低底線。不能只批判而不制衡，不能只站在旁邊喊話。若在野不敢監督，人民就會自己監督；若政黨不敢阻擋，人民就會自己成為阻擋。政治若失去監督，軍備就會失控，而軍備一旦失控，人民將失去未來。王娟萍強調，停止黑箱軍購、回到憲法一中、重啟兩岸談判不是選項，而是生存前提。

主持活動的勞動黨副秘書長許孟祥及人民民主黨陳宏婷帶領抗議群眾在凱道現場高喊「反Lie求真、反戰求生」；「工農聯合救台灣」；「零軍購零戰火」；「台灣要和平不要戰場」，每一句口號不只是抗議，而是奪回決定權。群眾不是請願，而是宣告人民主權。

現場，台灣社會共好論壇籌備會、勞動人權協會、RCA員工關懷協會、人民民主黨、反戰工作網絡、全國自主勞工聯盟、左翼聯盟、台灣工黨、世新大學社會發展研究所、釣魚台教育協會等數十個“鬥陣”團體集結為人民戰線，要求停止軍備暴增、回到和平道路。

秋鬥主辦單位表示，秋鬥不是結束，而是人民自救運動的開端。安全不是靠飛彈砸錢，和平不是靠敵意堆砌。台灣不能再被拖向軍備深淵，而要走向以和平換繁榮、以正義換生存的道路；未來不能由民進黨政權與軍火商畫，未來必須由人民自己救。人民要求停止軍備膨脹，要求兩岸重啟談判，要求在野力量負起監督責任，要求主動出擊奪回生存權，和平不是祈求，是人民逼出來的；民生不是等待，是人民搶回來的！（照片主辦單位提供）