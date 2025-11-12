民視新聞／綜合報導

國立自然科學博物館每年一度的夜間活動「館前一號所」，上週六（11/8）門票一開賣隨即秒殺，吸引眾多民眾爭相報名。

科博館夜間活動當晚，舉辦「恐龍趴」，現場結合夜店風格聲光效果，開放民眾恐龍頭套變裝入場，與館內的機械恐龍共舞，讓民眾打破傳統參觀框架，重新認識科博館的魅力。而相較以往僅限18歲以上成人參與，今年首度開放親子共遊，期望打造全齡共享的夜間博物館的體驗。

科博館年度夜間限定活動 首度開放親子共遊

