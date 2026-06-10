科博館推許蒼澤鹿城拾影展 捕捉小鎮時代記憶

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）國立自然科學博物館推出「一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影」特展，以影像、文物、手稿等，從常民生活、歲時祭儀到人生禮俗，凝望鹿港小鎮的集體記憶與時代變遷。

自然科學博物館今天發布新聞稿，攜手長源醫院—鹿港歷史影像館，推出「一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影」特展。透過影像、文物、手稿、數位互動展示及大型走讀桌遊，帶領觀眾走進1950至1990年代的鹿港。

長源醫院—鹿港歷史影像館榮譽館長、許蒼澤之子許正園醫師表示，父親是「用影像寫日記的人」，一生用手上的鏡頭記錄鹿港的人文風貌與時代變遷，身後留下25萬張底片、手稿與攝影器材。2007年將影像捐贈科博館，館方悉心保存維護與數位修復，得以再現風華。

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科博館館長黃文山說，老舊底片能化為永恆，感謝館內典藏團隊不畏繁複的搶救工作與漫長的數位修復，因為許正園的信任與託付，讓博物館得以嚴謹的研究、田野調查與數位科技轉譯，與更多世代分享珍貴的文化記憶。

展覽入口重現長源醫院老宅的歷史意象，搭配復古窗花、校園黑板等元素，營造出充滿懷舊與溫度的展示空間。共規劃9大展區，以「空間」與「時間」為主軸，從日常片刻到生命歷程，勾勒出鹿港在不同時間尺度下的獨特面貌，呈現出交織著家庭情感、社會變遷與流行文化的立體時代軌跡。

現場也展出許蒼澤收藏的相機、暗房器材、「日本カメラ」雜誌及手稿筆記等珍貴文物，並規劃鹿港口述影像與天后宮、龍山寺、九曲巷等主題的友善視覺不便3D觸摸板體驗，引導不同年齡與族群的觀眾以多元感官認識鹿港。（編輯：李亨山）1150610