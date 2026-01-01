科博館歡慶四十週年 發表全臺首份博物館《永續報告書》

▲布比、百合和三園區吉祥物橘寶、天天、賴瑞也特別在科博館合體。（圖／國立自然科學博物館提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立自然科學博物館今（1）日四十歲了，館方除舉辦館慶系列活動，也正式發表依據國際GRI準則編製的《永續報告書》，成為全臺首座完成碳盤查並揭露永續資訊的博物館，展現在永續治理上的積極作為，並回應全球永續潮流與社會對公共機構制度透明與信任的高度期待。

▲科博館四十週年館慶記者會大合照。（圖／國立自然科學博物館提供）

館慶活動於元旦上午熱鬧展開，先由瑪利亞青年表演工作坊帶來的大鼓演出揭開序幕展現活力，科博館的吉祥物「布比」還到臺中市政府參與升旗典禮，與民眾共迎新年，另一吉祥物「百合」則留在館內亮相與觀眾互動合影，吸引大小朋友駐足參與。科博館館長黃文山於上午九點親自迎接當日首批入館的觀眾，並致贈限量馬年紀念明信片，表達感謝與祝福。活動現場也公開四十週年紀念主題歌曲《時光的入口》，全曲結合生成式人工智慧（AI）創作完成，將科技應用融入文化製作，展現博物館跨域創新的實踐能力。

▲國立自然科學博物館今（1）日四十歲了，館方除舉辦館慶系列活動，也正式發表依據國際GRI準則編製的《永續報告書》。（圖／國立自然科學博物館提供）

黃文山館長表示，科博館自1986年開館以來，始終秉持推動自然與科學知識普及的初衷，去年成立「永續發展委員會」，強化橫向治理機制，並以清廉自律、資訊公開為核心，健全制度、提升行政透明度，實踐文化機構應有之責任與誠信。此次發表《永續報告書》，可以盤點過去的成果，也是面向未來的重要政策宣示，彰顯科博館持續邁向透明治理與淨零轉型的決心。

科博館於2023年完成首次碳盤查，確認電力使用為主要碳排來源，並已啟動節能減碳計畫，2028年底前完成的空調系統更新工程，預估可節電320.4萬度、減碳1,583.4公噸，未來將持續推動既有建築升級，目標於2040年前全面達成能源效率一級標準，積極呼應我國2050淨零排放政策。

在教育推廣與社會責任方面，科博館持續拓展偏鄉與弱勢學習資源，同時也因應高齡社會需求，推動全民樂齡終身學習，並以『博物館處方箋』提供失智症患者友善的參觀體驗。

另外，為回應展示空間與教育功能升級需求，館內最受歡迎的生命科學廳計劃在今(2026)年正式啟動再造工程，將導入數位互動、沉浸式體驗與跨領域內容整合，打造符合當代教育需求的展覽場域，延續生命科學教育上的核心地位。

展望2026年，科博館將以「疾病顯影」為年度策展主軸，推出多檔涵蓋醫療、生態、能源與社會議題之特展，進一步強化科學與日常生活的連結與社會關懷視角。

黃館長表示，建館40週年除了要回顧歷程，更要邁向未來，將持續秉持廉潔、專業與開放的治理精神，強化制度基礎與社會連結，穩健推進永續發展與文化責任，深化作為國家級自然科學博物館的社會角色。