科博館歡慶40週年 發表全臺首份博物館永續報告書

國立自然科學博物館今（1）日迎來40歲生日，館方除舉辦館慶系列活動，也正式發表依據國際GRI準則編製的《永續報告書》，成為全臺首座完成碳盤查並揭露永續資訊的博物館。

館慶活動於元旦上午熱鬧展開，首先由瑪利亞青年表演工作坊帶來的大鼓演出揭開序幕展現活力，科博館吉祥物「布比」還到臺中市政府參與升旗典禮，與民眾共迎新年，另一吉祥物「百合」則留在館內亮相與觀眾互動合影，吸引大小朋友駐足參與。館長黃文山同步於9時親自迎接當日首批入館的觀眾，致贈限量馬年紀念明信片，表達感謝與祝福。

黃文山表示，科博館自1986年開館以來，始終秉持推動自然與科學知識普及的初衷，去年成立「永續發展委員會」，強化橫向治理機制，並以清廉自律、資訊公開為核心，健全制度、提升行政透明度，實踐文化機構應有之責任與誠信，此次發表《永續報告書》，可盤點過去的成果，也是面向未來的重要政策宣示，彰顯科博館持續邁向透明治理與淨零轉型的決心。

展望2026年，科博館將以「疾病顯影」為年度策展主軸，推出多檔涵蓋醫療、生態、能源與社會議題之特展，進一步強化科學與日常生活的連結與社會關懷視角；同時，為回應展示空間與教育功能升級需求，館內最受歡迎的生命科學廳計劃餘今年正式啟動再造工程，將導入數位互動、沉浸式體驗與跨領域內容整合，打造符合當代教育需求的展覽場域，延續生命科學教育上的核心地位。

