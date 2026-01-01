科博館歡慶40週年 發表永續報告書完成碳盤查

（中央社記者郝雪卿台中1日電）國立自然科學博物館今天舉辦慶祝40週年館慶系列活動，同時發表依據國際GRI準則編製的「永續報告書」，正式成為完成碳盤查並揭露永續資訊的博物館。

館慶活動今天上午登場，先由瑪利亞青年表演工作坊帶來的大鼓演出揭開序幕。科博館的吉祥物「布比」前往台中市政府參與升旗典禮，與民眾共迎新年；另一吉祥物「百合」則留在館內亮相與觀眾互動合影，吸引大小朋友駐足參與。

科博館館長黃文山上午9時親自迎接首批入館的觀眾，並致贈限量馬年紀念明信片，表達感謝與祝福。活動現場也發表40週年紀念主題歌曲「時光的入口」，全曲結合生成式人工智慧（AI）創作完成，將科技應用融入文化製作，展現博物館跨域創新的實踐能力。

黃文山表示，科博館自1986年開館以來，始終秉持推動自然與科學知識普及的初衷，這次發表「永續報告書」，可以盤點過去的成果，也是面向未來的重要政策宣示，彰顯科博館持續邁向透明治理與淨零轉型的決心。

黃文山指出，科博館於2023年完成首次碳盤查，確認電力使用為主要碳排來源，並已啟動節能減碳計畫，預計2028年底前完成的空調系統更新工程，未來將持續推動既有建築升級，目標於2040年前全面達成能源效率一級標準，呼應2050淨零排放政策。

為回應展示空間與教育功能升級需求，黃文山說，館內最受歡迎的生命科學廳規劃在今年正式啟動再造工程，將導入數位互動、沉浸式體驗與跨領域內容整合，打造符合當代教育需求的展覽場域，延續生命科學教育上的核心地位。（編輯：黃世雅）1150101