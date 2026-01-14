科博館特展 呈現鄒族與萬物的連結

（中央社記者趙麗妍台中14日電）國立自然科學博物館推出特展「鄒．自然博物」，透過眾生、眾神兩大面向，展出多件臘葉標本，呈現鄒族人日常生活以及與萬物對話的方式。

自然科學博物館即日起推出特展「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」，以「原住民博物學」策展為主軸，今天在特富野社浦家主祭浦少光以鄒族族語祈福揭開序幕。

策展人、科博館人類學組陳叔倬博士指出，「原住民博物學」是根植於土地與生活經驗，憑藉親身實作與口述傳承，累積與自然共存的智慧。對鄒族而言，認識動植物不僅是辨識物種，更關乎理解其在自然中的角色，以及人類如何以尊重與節制的方式與萬物相處。

展出30多件臘葉標本，「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所；「金草蘭」象徵戰神，部落會所屋頂需種植此植物，參戰勇士也會佩戴以求庇佑；「雀榕」為戰神下凡的通道，被視為神樹；「栓皮櫟」因其幽暗森林形象，則被認為是惡靈的棲所，透過植物故事，理解動植物如何成為連結人、土地與神祇世界的橋樑。

科博館館長黃文山表示，希望透過博物館的公共教育角色，讓更多人看見原住民族世代累積的自然智慧，也藉由此次展覽，讓源於鄒族文化中的知識被理解、被尊重，引導大眾新思考人與自然的關聯。（編輯：陳清芳）1150114