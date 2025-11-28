科博館獲贈世界級「蚊人」蒐藏6274玻片標本

▲科博館今(28日)正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本，涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】享譽國際的已故蚊蠓專家連日清博士（1927–2022），長年致力於醫學昆蟲與公共衛生研究，是臺灣病媒生態與公共衛生領域的奠基者之一，也被學界尊稱為「蚊人」。國立自然科學博物館今(28)日舉辦捐贈儀式，正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本。這批標本涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類，將為科博館近年執行的小黑蚊（臺灣鋏蠓）防治研究與新興病媒昆蟲監測工作，注入關鍵力量。

▲今日標本捐贈儀式大合照。。（記者廖美雅翻攝）

連日清博士早年參與世界衛生組織（WHO）合作，深入東南亞與臺灣各地進行瘧疾病媒調查與防治策略設計，是臺灣瘧疾控制史上的關鍵人物。他的努力不僅有效降低病媒密度，更見證了臺灣成為全球唯一正式根除本土性瘧疾的國家，其科學貢獻深具歷史意義與國際指標價值。

此次捐贈的標本是連日清博士自1965年至2008年間所採集，範圍涵蓋臺灣、日本、韓國、中國與印尼，其中臺灣樣本高達97%，絕大多數為蠓科玻片，標本製作精緻，資訊標註完整，是極為珍稀的蠓科 (含病媒昆蟲) 物種資料庫。標本入館前在國立臺灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲教授指導下，由學生協助整理，並於今年3月由科博館團隊完成清點與入庫。

今日儀式中，連日清博士之長子連百斌及十多位家屬、前外交部駐葡萄牙大使張崇哲特別到場見證，科博館館長黃文山亦代表館方致贈感謝狀。黃館長表示，全球3,000多種蚊科昆蟲中，有32種由連博士親自發表，另有19種蠓科物種由他發表命名。連博士的影響跨越世代，此次標本捐贈象徵珍貴科學資產的傳承與延續，也期盼科博館能在此基礎上持續推動研究突破。

▲連日清長子連百斌分享父親致力醫學昆蟲與公共衛生研究，言語中透露懷念父親之情。（記者廖美雅拍攝）

長子連百斌出席分享表示父親熱愛此份工作，據母親轉述連蜜月期間也在採集捕蚊，自己從小到大也是父親的小助手，更笑著說有時還需充當誘捕小黑蚊的肉身誘餌。

科博館表示未來將結合此次捐贈標本、田野調查成果與教育推廣經驗，持續深化小黑蚊的監測與分類研究，期盼透過科學能量的累積與知識分享，協助大眾更正確認識小黑蚊，並共同朝向更有效且更友善環境的防治方向前進。