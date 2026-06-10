科博館與長源醫院－鹿港歷史影像館合推許蒼澤的鹿城拾影特展

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國立自然科學博物館與長源醫院－鹿港歷史影像館，合作推出的「一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影」特展開幕。（記者鍾麗如攝）

國立自然科學博物館與長源醫院－鹿港歷史影像館，合作推出的「一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影」特展今天開幕。此展以科博館典藏的許蒼澤攝影作品為核心，透過影像、文物、手稿、數位互動展示及大型走讀桌遊，帶領觀眾走進一九五０至一九九０年代的鹿港，體驗一座小鎮的集體記憶與時代變遷。

這次開幕儀式在科博館第三特展室舉行，館長黃文山、長源醫院－鹿港歷史影像館榮譽館長暨許蒼澤之子許正園醫師、策展人暨人類學組主任楊翎等人都出席。而出生於鹿港醫生家庭的許蒼澤，自十六歲起就拿著相機穿梭於鹿港街巷，一輩子用快門為台灣留下超過二十五萬張無法複製的時代容顏。

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出身彰化的黃文山說，初次接觸到許蒼澤的作品時，那份屬於台灣五、六年級生的集體記憶與澎湃情感便油然而生。

許正園表示，六月十日不只是開展首日，也是父親許蒼澤的冥誕。父親一生都在用鏡頭記錄鹿港的人文風貌與時代變遷，身後留下二十五萬張底片、手稿與攝影器材，二００七年將這批珍貴影像捐贈科博館後，歷經近二十年的保存維護與數位修復，才得以再現風華。

楊翎指出，科博館於二０二五年底爭取到文化部「許蒼澤鏡頭下的鹿港小鎮：在地觀點、影像詮釋、田野共作、典藏近用、展示策劃」計畫支持，透過地方知識共作、典藏整飭及展示詮釋，讓這批國家典藏跨越單純的保存框架，重新連結公眾對地方文化襲產的生活記憶。

楊翎表示，此展入口重現長源醫院老宅的歷史意象，搭配復古窗花、校園黑板等元素，營造充滿懷舊與溫度的展示空間；展場共規劃九大展區，包含「長源的家：百大文化基地」、「走讀鹿港」、「一天」、「一年」、「一輩子」、「許蒼澤的鹿城拾光」、「國立自然科學博物館的典藏與管理」、「搖滾鹿港ｓｉｎｃｅ１９６０」及「諸葛四郎與魔鬼黨：童年往事篇」。此外，這次策展團隊特別將老照片結合新興科技，利用ＡＩ影像技術讓原本靜態的歷史畫面「動起來」。