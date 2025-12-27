科博館講座「以電波為眼，窺探不可見的宇宙」元旦揭開真實宇宙

記者劉昕翊／綜合報導

2026想要有個充實又開闊的開始嗎？國立自然科學博物館將於1月1日，在館內第4演講廳推出「以電波為眼，窺探不可見的宇宙」科普講座，邀請國際天文學家Prof. James Okwe Chibueze擔任講者，引領民眾一探神祕宇宙的奧秘。

人類的肉眼僅能窺見宇宙的一隅，但透過無線電天文學這雙「看不見的眼睛」，大眾得以接收肉眼無法感知的電波、穿透星際塵埃，捕捉黑洞與星系演化的訊號，從而一步步揭開這片隱形卻真實的宏大宇宙，此次科博館特別舉辦科普講座，由南非大學特聘教授、國際天文聯合會（IAU）副主席Prof. James Okwe Chibueze主講，將帶領民眾感受宇宙魅力。

「以電波為眼，窺探不可見的宇宙」活動免費參加、不須事前報名。此外，科博館指出，講座提供教師研習時數，或公務人員研習時數，且全程以英文講授，場中提供簡易翻譯，歡迎有興趣的民眾把握難得機會前往參與。

