科博館超人氣名店！軟嫩吐司夾著甜鹹肉排，排隊也甘願的簡單幸福滋味
肉蛋土司中西式早餐店是很多遊客來台中必吃的早點，被食尚玩家票選為十大美食英雄，招牌肉蛋吐司、沙拉吐司、蛋餅等好物，享受簡單幸福的滋味。
講到台中肉蛋吐司，大家應該會想到健行路這間，店家已經搬家到北區健行路748號(民權路口)，想吃的人不要再跑到廣三sogo了
下方圖片是開幕時拍攝，後來幾次回訪也是滿滿人潮。
搬家之後的肉蛋吐司店面變大一些，提供二樓內用區，點餐和取餐也有動線規劃
當天約莫7點抵達，已經有人在排隊，店員手腳速度俐落，等待時間沒有預期中的長
原本第一次經過時，還以為是家新店，之後看到這塊招牌，才知道是搬來這裡
想內用的人，建議先上樓看看有沒有位置
二樓有提供化妝室
2025 肉蛋土司 菜單
這次約莫等了10分鐘就拿到餐點
新店面的出餐速度快上很多
招牌肉蛋吐司
來這必點的當然是招牌肉蛋吐司
個人滿喜歡它們家的吐司，相當軟嫩，一不小心就把指紋留在上面了
肉排先醃製過，在塗上特製醬料
入口甜甜鹹鹹，滿好吃的
這次吃的感覺有點偏鹹一點
沙拉吐司
另一個招牌是沙拉吐司
沙拉吐司有去邊，內層夾入滿滿的沙拉
這實在太邪惡了!!料給得很大方~蛋沙拉、馬鈴薯泥、火腿
最後當然要來杯冰奶茶解渴一下
雞肉蛋吐司
受非洲豬瘟影響，肉蛋吐司改賣雞肉蛋吐司，原本以為沒啥人，想不到大家都跑來嘗鮮，人潮更多了！期間限定更吸引人。
期間限定的雞肉蛋吐司，將豬肉改成雞肉，入口帶點淡淡的孜然香氣，孜然味道有點蓋掉美乃滋的甜味，整體來說也不錯吃。
吃完還是懷念原本的肉蛋吐司啊!!
吃了這麼多肉蛋吐司，還是最懷念這肉蛋土司。近年台中開始流行酥皮蛋餅、粉漿蛋餅等古早味蛋餅，像是蘇媽媽蛋餅、小時代眷村美食等都是人氣早餐店，有不錯的台中早餐也歡迎跟我們分享
肉蛋土司
地址:台中市北區健行路748號(民權路口)
電話:04-22085888
營業時間:04:30-12:00
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
其他人也在看
一人減脂餐／高鉀又鮮美的「海帶牛肉豆腐湯」
海帶和豆腐都是補鉀好食材，有助調節代謝、消水腫；再搭配牛肉的優質蛋白質與膳食纖維，營養滿分又有飽足感！姊妹淘 ・ 1 天前
家常美食輕鬆上菜！肉丸豆瓣豆腐
肉丸豆瓣豆腐 原本只是因為想用掉包包子後剩下的內餡，結果沒想到實在可口，於是便專程又做了一些，滿足口腹之慾。 食材 嫩豆腐, 2盒 牛絞肉或豬絞肉, 120克 薑片, 3片 蒜頭...iCook愛料理 ・ 1 天前
天氣轉涼暖暖心！麻油枸杞鱸魚湯
麻油枸杞鱸魚湯 氣候轉涼，身體一下子還無法適應這突然降溫的天氣，正好今天菜車載來幾條新鮮現宰的鱸魚，挑了一條順眼的拎回家，櫥櫃裡還有去年冬天餘下的些許胡麻油，先將老薑小火煸香，再將鱸魚用麻油煎...iCook愛料理 ・ 15 小時前
15分鐘輕鬆上菜！乾燒伊麵
【15分鐘食譜】乾燒伊麵 每次到酒樓都很喜歡吃這個乾燒伊麵，有超多的香菇，香濃的蠔油煮麵，實在超美味。如買不到伊麵也可用其他麵代替。15分鐘就做到，超方便又美味的午餐之選！ 食材 伊麵...iCook愛料理 ・ 1 天前
一人減脂餐／清爽無負擔、吃出食材原味的「雞腿菇菇燴飯」
想吃得清爽又滿足？這道雞腿菇類燴飯，用簡單食材就能燉出鮮美味道，不需複雜調味，每口都能吃到食材原味，鹹香不膩，減脂期間也適合享用。姊妹淘 ・ 2 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 12 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 9 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 13 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 10 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 10 小時前