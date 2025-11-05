科博館超人氣名店！軟嫩吐司夾著甜鹹肉排，排隊也甘願的簡單幸福滋味

台中｜肉蛋土司

肉蛋土司中西式早餐店是很多遊客來台中必吃的早點，被食尚玩家票選為十大美食英雄，招牌肉蛋吐司、沙拉吐司、蛋餅等好物，享受簡單幸福的滋味。

講到台中肉蛋吐司，大家應該會想到健行路這間，店家已經搬家到北區健行路748號(民權路口)，想吃的人不要再跑到廣三sogo了

下方圖片是開幕時拍攝，後來幾次回訪也是滿滿人潮。

搬家之後的肉蛋吐司店面變大一些，提供二樓內用區，點餐和取餐也有動線規劃

當天約莫7點抵達，已經有人在排隊，店員手腳速度俐落，等待時間沒有預期中的長

原本第一次經過時，還以為是家新店，之後看到這塊招牌，才知道是搬來這裡

想內用的人，建議先上樓看看有沒有位置

二樓有提供化妝室

2025 肉蛋土司 菜單

這次約莫等了10分鐘就拿到餐點

新店面的出餐速度快上很多

招牌肉蛋吐司

來這必點的當然是招牌肉蛋吐司

個人滿喜歡它們家的吐司，相當軟嫩，一不小心就把指紋留在上面了

肉排先醃製過，在塗上特製醬料

入口甜甜鹹鹹，滿好吃的

這次吃的感覺有點偏鹹一點

沙拉吐司

另一個招牌是沙拉吐司

沙拉吐司有去邊，內層夾入滿滿的沙拉

這實在太邪惡了!!料給得很大方~蛋沙拉、馬鈴薯泥、火腿

最後當然要來杯冰奶茶解渴一下

雞肉蛋吐司

受非洲豬瘟影響，肉蛋吐司改賣雞肉蛋吐司，原本以為沒啥人，想不到大家都跑來嘗鮮，人潮更多了！期間限定更吸引人。

期間限定的雞肉蛋吐司，將豬肉改成雞肉，入口帶點淡淡的孜然香氣，孜然味道有點蓋掉美乃滋的甜味，整體來說也不錯吃。

吃完還是懷念原本的肉蛋吐司啊!!

吃了這麼多肉蛋吐司，還是最懷念這肉蛋土司。近年台中開始流行酥皮蛋餅、粉漿蛋餅等古早味蛋餅，像是蘇媽媽蛋餅、小時代眷村美食等都是人氣早餐店，有不錯的台中早餐也歡迎跟我們分享

肉蛋土司

地址:台中市北區健行路748號(民權路口)

電話:04-22085888

營業時間:04:30-12:00

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記