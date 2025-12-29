科博館跨域合作再升級 攜手海生館共創科學新亮點

科博館與海生館正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示兩館將展開長期且系統性的深度合作。照片提供／國立自然科學博物館.

國立自然科學博物館與國立海洋生物博物館正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示兩館將展開長期且系統性的深度合作。雙方會在教育推廣、策展、蒐藏、研究與聯名商品等多元領域整合資源，攜手擴大自然科學教育與學術研究的社會影響力。

科博館館長黃文山表示，作為同屬教育部轄下的自然科學類博物館，科博館與海生館在研究面向上看似不同，實則高度互補。從科博館的生物學與地質學研究，到海生館專精的海洋資源科學，雙方早已在專業領域中累積多年交流與合作經驗，近年來的合作成果，包括2023年科博館推出的《在海之濱》特展、海生館成功完成全臺首座藍鯨骨骼標本吊掛展示，以及2025年海生館推出的《重返海洋》特展等，皆展現兩館合作的具體足跡與整合成效。

值得一提的是，位於海生館園區內、現由科博館轄管的「墾丁天文臺」，自2000年創立以來，在兩館的支持下已成為南臺灣天文觀測與科普教育的重要據點。天文臺每年寒暑假辦理天文營隊，並開放大專院校與高中天文社團進行觀測與交流，為天文教育扎根提供堅實平臺，展現雙方善用場域資源、跨館合作的典範，反映出雙館在策展、研究與標本應用上的高度協作。

展望未來，雙方合作將聚焦於五大面向。教育推廣方面，將共同開發以博物館資源為核心的探究式學習課程，辦理各類營隊與教師研習，深化博物館在108課綱下的學習支持角色；策展方面，將整合藏品、模型與數位內容，策劃具當代議題意識的聯合特展與巡迴展。

而在蒐藏方面，將強化兩館在標本保存、修復及研究的技術交流，並整合雙方蒐藏資料庫，擴大彼此蒐藏運用量能；研究方面，強化自然史與海洋相關研究交流，透過資源共享與專業互補，提升研究效能；此外，也將攜手開發具雙館特色的聯名商品，拓展品牌的多元觸及與對外能見度。

此次合作備忘錄的簽署，正值科博館邁向四十週年之際，象徵著館方以更開放的姿態迎接未來挑戰，擴大自然科學知識的傳播力與社會影響力，並透過與海生館的夥伴關係激盪更多創新火花，將科學知識轉化為貼近生活的學習內容，為觀眾打造更豐富、多元化的學習場域。