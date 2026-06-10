科博館《許蒼澤的鹿城拾影》特展 帶你重溫鏡頭下的一天、一年與一輩子
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】暑假前夕，國立自然科學博物館與長源醫院—鹿港歷史影像館攜手合作，推出《一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影》特展。以科博館典藏的許蒼澤攝影作品為核心，透過影像、文物、手稿、數位互動展示及大型走讀桌遊，帶領觀眾走進1950至1990年代的鹿港，從常民生活、歲時祭儀到人生禮俗，細細凝望一座小鎮的集體記憶與時代變遷。首展結束後，展覽擬巡迴至長源醫院—鹿港歷史影像館展出，讓更多民眾認識這批珍貴的文化資產。
▲同樣出身彰化的科博館館長黃文山感性的說，初次接觸到許蒼澤先生的作品時，那份屬於臺灣五、六年級生的集體記憶與澎湃情感便油然而生。照片提供／國立自然科學博物館
出生於鹿港醫生家庭的許蒼澤（1930-2006），自16歲起便拿著相機穿梭於鹿港街巷，堅持不擺拍、不刻意安排，溫柔地將鏡頭投向市井販夫、廟埕孩童與揮汗工匠，一輩子默默用快門為臺灣留下了超過25萬張無法複製的時代容顏。
▲特展勾勒出鹿港在不同時間尺度下的獨特面貌，呈現出交織著家庭情感、社會變遷與流行文化的立體時代軌跡。圖片提供／國立自然科學博物館
長源醫院—鹿港歷史影像館榮譽館長、許蒼澤之子許正園醫師表示，6月10日不只是開展首日，也是父親許蒼澤的冥誕，父親是「用影像寫日記的人」，一生都在用手上的鏡頭記錄鹿港的人文風貌與時代變遷，身後留下25萬張底片、手稿與攝影器材，2007年將這批珍貴影像捐贈科博館後，歷經館方近20年的悉心保存維護與數位修復，如今才得以再現風華。本次特展凝聚了雙方的合作心血，也讓父親鏡頭下的地方記憶，透過博物館的展示，得以跨越時空與大眾對話。
同樣出身彰化的科博館館長黃文山感性的說，初次接觸到許蒼澤先生的作品時，那份屬於臺灣五、六年級生的集體記憶與澎湃情感便油然而生。他特別強調，這批老舊底片能化為永恆，必須深深感謝館內第一線典藏團隊不畏繁複的搶救工作與漫長的數位修復，也因為有許正園醫師的信任與託付，才讓博物館得以透過嚴謹的研究、田野調查與數位科技轉譯，與更多世代分享這份珍貴的文化記憶。
策展人暨人類學組主任楊翎則補充，本館於2025年底爭取到文化部「許蒼澤鏡頭下的鹿港小鎮：在地觀點、影像詮釋、田野共作、典藏近用、展示策劃」計畫支持，透過地方知識共作、典藏整飭和展示詮釋，讓這批國家典藏跨越單純的保存框架，重新連結公眾對地方文化襲產的生活記憶。
本次展覽入口精心重現長源醫院老宅的歷史意象，搭配復古窗花、校園黑板等元素，營造出充滿懷舊與溫度的展示空間。展場共規劃9大展區，以「空間」與「時間」為主軸，包含「長源的家：百大文化基地」、「走讀鹿港」、「一天」、「一年」、「一輩子」、「許蒼澤的鹿城拾光」、「國立自然科學博物館的典藏與管理」、「搖滾鹿港 since 1960」及「諸葛四郎與魔鬼黨：童年往事篇」，從日常片刻到生命歷程，勾勒出鹿港在不同時間尺度下的獨特面貌，呈現出交織著家庭情感、社會變遷與流行文化的立體時代軌跡。
為拉近歷史影像與當代觀眾的距離，策展團隊特別將老照片結合新興科技，利用AI影像技術讓原本靜態的歷史畫面「動起來」，展場面板増設數位相框的方式呈現。其中，「走讀鹿港」展區透過今昔對照互動桌遊，邀請觀眾化身時空旅人，以步行、腳踏車或三輪車等不同方式穿梭鹿港街區，在探索過程中感受地方景觀與生活樣貌的變遷；「長源的家」展區則運用浮空投影技術，重現許蒼澤於1963年親自拍攝的家庭電影《快樂暑假》，鮮活再現孩子們在老宅裡奔跑、玩捉迷藏、拔河、扮裝鬥劍與彈吉他等熱鬧場景，映照出1960年代臺灣孩童真實的生活樣貌與共同記憶。
此外，現場亦展出許蒼澤收藏的相機、暗房器材、《日本カメラ》雜誌及手稿筆記等珍貴文物，並特別規劃鹿港口述影像與天后宮、龍山寺、九曲巷等主題的友善視覺不便3D觸摸板體驗，引導不同年齡與族群的觀眾以多元感官認識鹿港。
今日開幕式在〈鹿港小鎮〉弦樂四重奏的悠揚樂音中展開，隨後由科博館志工團隊透過羅大佑經典作品〈童年〉的陶笛吹奏與〈鹿港小鎮〉的手語表演，讓現場貴賓彷彿走入時光隧道。開展當日適逢臺灣寫實攝影大師許蒼澤先生96歲冥誕紀念，讓這場展覽更具情感意義。
《一天、一年與一輩子：許蒼澤的鹿城拾影》特展即日起於科博館第三特展室展出至2027年5月2日。展覽期間將陸續推出懷古看今特展講座、鹿城有愛友善平權學習、鹿港探訪親子走讀踏查等系列活動，邀請民眾走進展場，在光影流轉之間感受一座小鎮與一個世代共同走過的歲月故事，重新發現地方文化與博物館典藏的珍貴價值。
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