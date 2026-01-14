科博館「鄒．自然博物」展現鄒族自然世界

《鄒．自然博物》特別展出30多件臘葉標本。（圖：科博館提供）

在鄒族文化中，「雀榕」則為戰神下凡的通道，被視為神樹。（圖：科博館提供）



2026年開春，國立自然科學博物館以「原住民博物學」策展為主軸，推出「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」特展，結合與鄒族文化息息相關的臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，邀請民眾走進鄒族的世界，從族人的視角重新理解自然、生命與萬物之間的關係。



「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」特展由特富野社浦家主祭浦少光以鄒族族語祈福揭開序幕。此外，國立中正大學鄒族知識研究中心浦忠勇教授也致贈「原蘊山海間」、「鄒族的植物世界」與「鄒族獵場、踏查與敘事」3本重要著作予科博館原住民族科學中心，象徵鄒族知識與研究成果在博物館典藏體系中持續累積，未來被更多世代延續。

策展人、科博館人類學組陳叔倬博士指出，博物學是一門研究自然的古老學科，「原住民博物學」是根植於土地與生活經驗，憑藉親身實作與口述傳承，累積與自然共存的智慧。對鄒族而言，認識動植物不僅是辨識物種，更關乎理解其在自然中的角色，以及人類如何以尊重與節制的方式與萬物相處。



展覽分為「鄒．眾生 𝖼𝗈𝗎. 𝗁’𝗈𝗒𝗎𝗇𝗌𝗈𝗏𝖺」與「鄒．眾神 𝖼𝗈𝗎. 𝗇𝗈𝖺𝖼𝗁𝗂𝗉𝖺」兩大面向，呈現鄒族人日常生活，以及他們與萬物對話的方式。在鄒族文化中，山林、河川、氣候乃至命運皆有神靈棲息，這些神祇並不遙遠，而是深植於族人的生活與信仰之中，與族人共同生活、彼此照應。



特展展出30多件臘葉標本，包括楓香、九芎、金草蘭、雀榕、茄苳、山黃梔、月桃等植物，展示其在建築、醫療、染色、獵蹤等面向的實用價值與象徵意義。像是「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所；「金草蘭」象徵戰神，部落會所屋頂需種植此植物，參戰勇士也會佩戴以求庇佑；「雀榕」則為戰神下凡的通道，被視為神樹；「老茄冬」樹林被認為是眾神停留之處，族人不敢隨意打擾；「栓皮櫟」因其幽暗森林形象，則被認為是惡靈的棲所，透過這些植物故事，觀眾得以理解動植物如何成為連結人、土地與神祇世界的橋樑。



特展也展出鄒族藝術家浦晨軒（Pu’u Poiconʉ）的創作，來自特富野部落的她，擅長插畫、漫畫、平面設計與牆面彩繪，以細膩而充滿生命力的筆觸，將鄒族眾神轉化為親近而鮮明的形象，拉近神祇與日常生活的距離。



現場另展出多張珍貴影像，記錄鄒族日常生活與重要祭儀場景，包括戰祭 mayasvi 前男子於集會所栽植金草蘭、修剪神樹雀榕、吟唱迎神祭歌等畫面，展現族人與自然、神靈之間緊密而莊重的寫照。現場也展出皮披肩、皮帽、網袋與背簍等實體文物，呈現鄒族如何運用自然材料，形塑與環境共存的生活方式。



科博館館長黃文山表示，科博館長期關注原住民族文化與其發展的自然知識，希望透過博物館的公共教育角色，讓更多人看見原住民族世代累積的自然智慧，也藉由展覽，讓源於鄒族文化中的知識被理解、被尊重，引導大眾新思考人與自然的關聯。



「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」特展自即日起於科博館陽光過道南側展出到3月22日，歡迎透過鄒族之眼重新觀看自然，感受與土地、眾生與神靈共存的博物學視野。