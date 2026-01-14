科博館《鄒．自然博物》 邀你走進山林與眾神之間

記者劉昕翊／綜合報導

2026年開春，國立自然科學博物館即日起至3月22日推出特展《鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ》，結合與鄒族文化息息相關的臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，邀請觀眾走進鄒族的世界，藉由敘事、詩歌、舞蹈、儀式等生活實踐，從族人的視角重新理解自然、生命與萬物之間的關係。

展覽以「原住民博物學」策展為主軸，分為「鄒．眾生 𝖼𝗈𝗎. 𝗁’𝗈𝗒𝗎𝗇𝗌𝗈𝗏𝖺」與「鄒．眾神 𝖼𝗈𝗎. 𝗇𝗈𝖺𝖼𝗁𝗂𝗉𝖺」2大面向，呈現鄒族人日常生活，以及其與萬物對話的方式，並於今（14）日舉辦開幕式，邀請特富野社浦家主祭浦少光以鄒族族語祈福，為特展揭開序幕。策展人、科博館人類學組陳叔倬指出，對鄒族而言，認識動植物不僅是辨識物種，更關乎理解其在自然中的角色，以及人類如何以尊重與節制的方式與萬物相處。

廣告 廣告

展覽不僅展出30多件臘葉標本，包括，楓香、九芎、金草蘭、雀榕、茄苳、山黃梔、月桃等植物，呈現其在建築、醫療、染色、獵蹤等面向的實用價值與象徵意義，例如，「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所；「金草蘭」象徵戰神，部落會所屋頂需種植此植物，參戰勇士也會佩戴以求庇佑，更陳展鄒族藝術家浦晨軒（Pu’u Poiconʉ）的創作，以細膩而充滿生命力的筆觸，將鄒族眾神轉化為親近而鮮明的形象，拉近神祇與日常生活的距離。

此外，《鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ》也展示多張珍貴影像，記錄鄒族日常生活與重要祭儀場景，囊括，戰祭mayasvi前男子於集會所栽植金草蘭、修剪神樹雀榕、吟唱迎神祭歌等畫面，展現族人與自然、神靈之間緊密而莊重的寫照；皮披肩、皮帽、網袋與背簍等實體文物，呈現鄒族如何運用自然材料，形塑與環境共存的生活方式。

《鄒．自然博物》特別展出30多件臘葉標本，展示其在建築、醫療、染色、獵蹤等面向的實用價值與象徵意義。（國立自然科學博物館提供）

國立自然科學博物館即日起至3月22日推出特展《鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ》，並於今（14）日舉辦開幕式。（國立自然科學博物館提供）

《鄒．自然博物》呈現鄒族藝術家浦晨軒（Pu’u Poiconʉ）的創作，在其筆下的Q版眾神形象鮮明、也拉近跟大眾距離。（國立自然科學博物館提供）