科大副教授造謠徐巧芯論文抄襲 學校澄清：不代表本校立場

徐巧芯被造謠論文抄襲，結果被發現是某大學副教授發文。（圖：徐巧芯臉書）

有網友最近在Threads上發文稱，看到徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，但林智堅卻被攻擊的體無完膚。不過隨後立刻釣出徐巧芯打臉，稱自己論文都還沒完成，哪來的抄襲之說。隨後徐巧芯也公開爆料人公開的個資，發現原來是一名大學企管系教授。隨後校方也發出聲明證實，「經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與明新科技大學之立場無關，亦不代表本校立場」。

徐巧芯回應表示，她目前都還在準備論文研究計畫，反問「哪來的抄襲可能，簡直莫名其妙，造謠沒下限，這種人還當教授。」隨後，她也貼出該網友在學校官網的照片、姓名與聯絡方式，並直言「法院見」，表示將依法提告。該網友稍後回應稱是筆誤，稱自己在講的是南投縣長許淑華，不過再遭徐巧芯開嗆「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼筆誤？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

針對事件，明新科技大學9日發出聲明，強調該名丁副教授的言論僅代表個人立場，並非校方立場。校方重申一貫秉持學術獨立及校園中立原則，並要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，貼文確為個人行為與意見表達，與明新科大無關，不代表學校官方立場。

中廣提醒：《刑事訴訟法》第154條第1項：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。