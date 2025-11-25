科大學餐被控吃到「酥炸釘書針、鍋燒塑膠片」衛生局稽查結果曝

記者洪正達／高雄報導

衛生局今天前往稽查，雖未發現釘書針、塑膠片等，但仍揪出多項缺失並限期改善。（圖／衛生局提供）

高雄大寮區輔英科大傳出有學生在社群網站「Threads」，控訴在學餐買雞排飯竟暗藏釘書針、塑膠片等，也有學生控訴買到「臭酸滷味」校方則回應，已向該業者進行查證，業者也承諾會全額退費並強化內部管理與人員訓練；衛生局則在獲報後派員前往稽查，雖未發現釘書針、塑膠片等物品，但仍發現多項缺失，當場要求業者限期改善。

衛生局表示，25日獲報後隨即派員查察2家餐飲業，店家分別表示未接獲消費者反映，未使用釘書針、無法辨識塑膠片來源及確認是否為其烹調販售，現場檢視餐點未見釘書針及塑膠片，已當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生。

廣告 廣告

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，2業者已投保產品責任險並完成食品業者登錄。針對作業場所冰箱未定期除霜、照明燈、電扇不潔與冰箱熟食未覆蓋等缺失責令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。



更多三立新聞網報導

屏東色監工「聊色、碰一下」連續出手性騷3女…法院判他要賠22萬

縱橫歡場30年因「護國舞小姐」聞名全台！從「金芭黎」爬梳高雄娛樂史

高雄色翁飲料機前「捧胸邪笑」還跟家人走掉！受害女無助：真的好噁心

高雄77歲翁「水上浮屍」身分曝光！曾是台鐵員工…退休後養狗作伴

