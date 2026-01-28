科大校長交接 鄭英耀以師生徹夜調校自駕車為傲

（中央社記者陳至中台北28日電）4所國立科技大學今天舉辦校長聯合交接，教育部長鄭英耀談及，在屏科大見到師生調校自駕車到深夜，把學校當成實驗場域，他感到欣慰與驕傲，「看起來台成清交要加油了」。

教育部舉行國立大專校院卸、新任校長聯合交接典禮，新任校長包括台北科技大學校長任貽均、高雄科技大學校長吳忠信、澎湖科技大學校長李文熙、高雄餐旅大學校長方德隆。

鄭英耀致詞時，期勉校長們不要低估大學的能量，也不要忽略年輕人的本事。他舉了許多例子，包括台灣傳統上喝茶不喝咖啡，卻能培養出咖啡烘焙世界冠軍。

廣告 廣告

鄭英耀也提到，上週到屏東科技大學參加全國大學校長會議，親身體驗台灣第一輛由師生共同研發的自駕車。他見到校園作為實驗場域，深夜12時仍燈火通明，學生不是在打電動，而是徹夜調校機械，讓他對台灣的技職教育，感到非常欣慰和驕傲，「看起來台成清交要加油了」。

鄭英耀表示，科技大學正研究將大型農機「無人化」，透過溫室結合智慧農業科技，學生畢業以後耕作四分地，年收入就能達新台幣500萬元。在在顯示台灣的人才，能在沒有天然資源優勢的條件下，憑藉專業、創意與不懈的職人精神，走向世界舞台。

鄭英耀說，面對AI（人工智慧）的浪潮、全球化的競爭與數位轉型的挑戰，教育者的使命就是持續為台灣培養出創造無限可能的人才。期許校長們一棒接一棒，成為帶領高教與技職轉型的掌舵者。（編輯：管中維）1150128