科大5學生困電梯自救開門爬出 校方：無下墜風險

台中市 / 綜合報導

台中太平區一所科大機械系大樓的電梯突然故障，卡在樓層間，裡面5名同學因此受困，校方人員第一時間把門掰開，讓電梯裡面的同學爬出，幸好沒有人受傷。但自行開電梯門脫困，要是電梯突然下墜後果恐怕更嚴重，校方解釋，因為電梯使用油壓系統，因此沒有下墜風險，加上通風設備斷電，學生們處於密閉空間，才會先把電梯門打開。

電梯卡在樓層之間，電梯門露出一半的縫隙，外面的人用腳先把門踢開，而電梯內5名學生一個接一個爬出來，用雙手撐著樓地板，從露出一半的電梯內爬出，最後一個同學比較沒力氣，外面的人用拉的，一個拉不起來他又退回電梯，最後兩個同學一起拉，才將他拉出。

電梯故障的地點，在台中市太平區一間科技大學的機械大樓內，昨(24)日上午10點多，電梯卡在1到2樓之間，裡面有5位同學一度受困，校方總務長說：「同學基本上要到4樓去上課，從1樓搭電梯到2樓的時候就停下來了。」非當事同學說：「被關在裡面一定很害怕，裡面應該有求救電話，或是順序之類的。」

學生自行爬出故障電梯的畫面，讓人看的心驚膽跳，因為如果在爬出的過程中，萬一故障電梯又往下墜，後果真的很難想像，但校方解釋，這座故障電梯是機械系的貨梯，使用的是油壓系統，不是鋼纜系統沒有下墜風險，總務處修繕人員許先生說：「因為昨天的狀況比較特殊，主要是它的通風設備整個斷電，裡面是完全沒有氧氣的，所以第一時間，是以學生的安全為優先。」

電梯故障原因，校方說是因為電梯井內的油氣太濃，導致零件卡住，已經請人到現場維修，電梯也暫時停用，特別設置段差防止學生誤搭。

