科威特攜手中國企業 在北波斯灣布比延島打造穆巴拉克港

根據英國航運相關網站表示，，科威特政府已與一家中國國營建設公司簽署前期工程、採購與施工（EPC）合約，啟動位於布比延島（Bubiyan Island）的「穆巴拉克大港」（Mubarak Al-KabeerPort）第一期工程，該港口計畫被視為科威特「願景二○三五」國家發展戰略中的主要建設項目。

合約於十二月二十二日舉行簽署儀式，中方外交官對中國交通建設集團旗下中國交通建設公司（China State Company for Communications and Construction）成功得標表達高度肯定，並形容此案為「一帶一路」倡議在全球推動的重要支柱之一。

布比延島位於波斯灣北端，地理位置鄰近伊拉克巴士拉及伊朗阿巴丹、阿瓦士等主要貿易樞紐。然而，該島地勢低窪、沼澤遍布，目前幾乎無人居住，主因在於當地氣候條件極端，具有高溫與高濕度。雖然理論上具備發展腹地運輸與支線航線的潛力，但能否克服區域政治因素與既有利益結構，仍是未來發展的一大變數。

值得注意，此次合約並非採取常見的「興建︱營運︱移轉」（BOT）模式，而是單純前期工程建設合約，這也使外界對於港口完工後的實際營運者產生疑問，尤其在相關設備與系統建置完成後，將有利於具備豐富經驗的港口營運商接手經營，例如中國招商局集團。

科威特本身也擁有公營港口營運體系。當地上市公司JTC由科威特王室成員主導董事會，負責營運舒瓦克港（Shuwaikh）與舒艾巴港（Shuaiba），並在沙烏地阿拉伯提供港口與物流相關服務。財報顯示，該公司規模雖不大，但營運穩健，於二○二四年營收九千三百萬美元，獲利約二千一百五十萬美元。另，科威特也為全球物流業者Agility的發源地，顯示國內具備相當深厚物流與港埠營運經驗。

不過，科威特政治體制中，國會對公共支出具有高度監督權，重大資本投資計畫常因審議程序而延宕，目前穆巴拉克大港仍處於前期實施階段。相較之下，其他海灣合作理事會（GCC）國家已率先完成其戰略型樞紐港口建設，並成功搶占區域市場。

業界分析指出，如穆巴拉克大港未來僅能承接原本經由科威特既有港口處理的國內貨量，恐難以發揮戰略價值。要在競爭激烈區域港埠市場中脫穎而出，該港勢須在成本結構與作業效率上展現明顯優勢，才能從對手手中爭取區域轉運與貿易貨源。