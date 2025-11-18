科學中藥和水煎藥差在哪？中醫曝「兩者最大差異」 這類藥煎錯反而沒效

看中醫拿的藥包，不論是科學中藥或是水煎中藥，都比西藥的份量來得多。萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀指出，根據現行的健保法令規定，健保給付科學中藥（濃縮中藥粉），是藥廠使用1、2噸的大鍋爐來煎煮中藥材水煮之後，再將湯液吸取出來，再經濃縮後以高壓蒸氣的方式附著在澱粉等賦形劑上，衛福部要求科學中藥的製程是比照西藥的方式。

水藥則是傳統的煎劑，因為是水劑，少了澱粉賦形劑，人體的吸收相相對比較容易；而科學中藥的賦形劑多以澱粉為主，需要消化後吸收，因此，科學中藥的吸收，可能就沒有水藥來得快，致於療效都有效，只是速度不一樣。

水藥能否吸收 正確煎煮是關鍵

很多人誤以為科學中藥的效果比較不好，黃中瑀解釋，其實並不是科學中藥的效果比較不好，正確的說法應該是吸收比較沒有那麼快。因為身體的吸收以液體為主，任何固體的物質都必須經由消化系統的處理後，才能轉為液體被人體所吸收。

水劑的優點是吸收容易、吸收快，但缺點則是攜帶不便、煎煮不易，更重要的是煮法是否正確，成為藥效能否發揮的重要關鍵。民間煎煮中藥的方式多以3碗水煮成1碗水的方式，可是去查方劑的古書卻發現，並沒有3碗水煮1碗水的這種記載，所以，還是得詢問中醫師，用正確的方式去煎煮中藥材。

藥效是否發揮 視藥材屬性而不同

中藥正確的煎煮法，不但要考慮火候，更要顧及劑型的不同。像治療感冒、發燒很有效的銀翹散，就不適合用煎煮的方式，因為煮過久，藥效都揮發掉了，就算服用了也不會有療效。其藥方的使用，最好是將銀翹散的藥材磨成細粉，將煮熱的開水直接沖泡後略滾個幾分鐘後再服用，才能讓藥材中的精油揮發物質的藥材成分得以釋放出來，千萬不要以為所有的中藥都是要用煎煮方式才能發揮最好的藥效。

很多人因為煎煮方式錯誤，甚至服用中藥的觀念錯誤，導致療效無法發揮，卻歸咎於中藥的療效太慢，有吃像沒吃。殊不知錯誤的煎煮藥材，造成藥效都被煮光了，當然有吃跟沒吃一樣，好像是在吃安慰劑。甚至有些民眾還會異想天開，把中藥搭配西藥一起吃，希望療效可以更快，但又擔心中西藥一起吃，會有衝突等問題，這些都是錯誤的觀念。

所以，若能針對藥材的藥性及使用正確的煎煮方式，那麼水藥的療效，是比較快可以被人體所吸收。至於科學中藥，由於必須透過澱粉經人體吸收，速度上會稍微慢一點，但並不是所科學中藥的效果就不如水煎藥，完全要看是治療哪方面的問題。

科學中藥VS中醫水藥

．科學中藥

優點：方便服用，不會因為煎煮方式的錯誤，無法發揮藥效；科學中藥在製作過程中，做到滅菌的把關，可以免除水藥因未能即時飲用而導致生菌變質的風險。

缺點：使用高壓蒸氣的方式瞬間提煉而成，但缺點是經過提煉萃取的過程中，還是會有某些微小的比例，無法達到100％的發揮。



．水煎中藥

優點：人體吸收快，藥效快速發揮。

缺點：

1.傳統煎煮法需要人工慢慢守著，一旦煎煮方式不正確，藥效也無法100％的發揮。

2.水藥可能因保存不當而變質，尤其坊間代煎中藥的保存方式如何，民眾並無法完全掌控，有些民眾反應喝了水藥拉肚子，如果不是藥材本身的問題，很可能就是保存不當所致。或有些人煎好藥後未能即時服用，或是代煎水藥服用時，隔餐續飲等情況，都會增加水藥變質的機會。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

