科學中藥和水煎藥差在哪？中醫曝「兩者最大差異」 這類藥煎錯反而沒效
看中醫拿的藥包，不論是科學中藥或是水煎中藥，都比西藥的份量來得多。萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀指出，根據現行的健保法令規定，健保給付科學中藥（濃縮中藥粉），是藥廠使用1、2噸的大鍋爐來煎煮中藥材水煮之後，再將湯液吸取出來，再經濃縮後以高壓蒸氣的方式附著在澱粉等賦形劑上，衛福部要求科學中藥的製程是比照西藥的方式。
水藥則是傳統的煎劑，因為是水劑，少了澱粉賦形劑，人體的吸收相相對比較容易；而科學中藥的賦形劑多以澱粉為主，需要消化後吸收，因此，科學中藥的吸收，可能就沒有水藥來得快，致於療效都有效，只是速度不一樣。
水藥能否吸收 正確煎煮是關鍵
很多人誤以為科學中藥的效果比較不好，黃中瑀解釋，其實並不是科學中藥的效果比較不好，正確的說法應該是吸收比較沒有那麼快。因為身體的吸收以液體為主，任何固體的物質都必須經由消化系統的處理後，才能轉為液體被人體所吸收。
水劑的優點是吸收容易、吸收快，但缺點則是攜帶不便、煎煮不易，更重要的是煮法是否正確，成為藥效能否發揮的重要關鍵。民間煎煮中藥的方式多以3碗水煮成1碗水的方式，可是去查方劑的古書卻發現，並沒有3碗水煮1碗水的這種記載，所以，還是得詢問中醫師，用正確的方式去煎煮中藥材。
藥效是否發揮 視藥材屬性而不同
中藥正確的煎煮法，不但要考慮火候，更要顧及劑型的不同。像治療感冒、發燒很有效的銀翹散，就不適合用煎煮的方式，因為煮過久，藥效都揮發掉了，就算服用了也不會有療效。其藥方的使用，最好是將銀翹散的藥材磨成細粉，將煮熱的開水直接沖泡後略滾個幾分鐘後再服用，才能讓藥材中的精油揮發物質的藥材成分得以釋放出來，千萬不要以為所有的中藥都是要用煎煮方式才能發揮最好的藥效。
很多人因為煎煮方式錯誤，甚至服用中藥的觀念錯誤，導致療效無法發揮，卻歸咎於中藥的療效太慢，有吃像沒吃。殊不知錯誤的煎煮藥材，造成藥效都被煮光了，當然有吃跟沒吃一樣，好像是在吃安慰劑。甚至有些民眾還會異想天開，把中藥搭配西藥一起吃，希望療效可以更快，但又擔心中西藥一起吃，會有衝突等問題，這些都是錯誤的觀念。
所以，若能針對藥材的藥性及使用正確的煎煮方式，那麼水藥的療效，是比較快可以被人體所吸收。至於科學中藥，由於必須透過澱粉經人體吸收，速度上會稍微慢一點，但並不是所科學中藥的效果就不如水煎藥，完全要看是治療哪方面的問題。
科學中藥VS中醫水藥
．科學中藥
優點：方便服用，不會因為煎煮方式的錯誤，無法發揮藥效；科學中藥在製作過程中，做到滅菌的把關，可以免除水藥因未能即時飲用而導致生菌變質的風險。
缺點：使用高壓蒸氣的方式瞬間提煉而成，但缺點是經過提煉萃取的過程中，還是會有某些微小的比例，無法達到100％的發揮。
．水煎中藥
優點：人體吸收快，藥效快速發揮。
缺點：
1.傳統煎煮法需要人工慢慢守著，一旦煎煮方式不正確，藥效也無法100％的發揮。
2.水藥可能因保存不當而變質，尤其坊間代煎中藥的保存方式如何，民眾並無法完全掌控，有些民眾反應喝了水藥拉肚子，如果不是藥材本身的問題，很可能就是保存不當所致。或有些人煎好藥後未能即時服用，或是代煎水藥服用時，隔餐續飲等情況，都會增加水藥變質的機會。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·中藥粉易受潮結塊！中醫師教「3重點」速判是否變質 無法攪散別服用了
·中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」立刻減苦味 加梅子粉也OK
其他人也在看
浩鼎新藥成功取得認定 激勵股價跳空開盤即收盤
新藥公司台灣浩鼎(4174)昨(16)日宣布成功接獲美國食品藥物管理局通知，旗下以TROP2為靶向的抗體藥物複合體新藥OBI-902，獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥」資格認定。使得今日浩鼎股價開盤即收盤，漲停鎖死在27.35元，漲停委買張數超過5000張以上。理財周刊 ・ 1 天前
降血脂藥變「維他命S」！醫師為何自己吃，卻不一定建議你跟進？
許多心臟科醫師即使血脂完全正常，仍會服用降血脂藥。在美國，這顆藥被稱為「維他命S」，在台灣已流行近20年。醫師之間私下會比較誰的膽固醇數值更低，但面對希望效仿的健康人，醫師們的回答卻出現分歧，演變成一場「信仰」與「實證」的辯論。 心臟科醫師私下聊起彼此的低密度膽固醇（LDL）數值，就像一場比賽。一般人看抽血報告，血脂只求達標，但醫師們不僅能降到跟新生兒一樣只有20～30，有些人甚至能低至10以下。 在標榜抗老、回春的門診間，也開始有人花上萬自費注射長效型降血脂針劑，或是請醫師開每顆自費10元左右的降血脂口服藥，即使他們的LDL數值完全正常。 這股從國外吹向台灣的風潮，已經默默流行超過20年，降血脂藥的用途從治病走向「養生」，在心臟科醫療圈蔚為風行，讓許多人開始效仿。不過，到底該不該吃這顆藥，醫界還有得辯論。 美國東岸「維他命S」風潮席捲台灣！ 一切要從2000年代初期說起。台北醫學大學名譽教授、北醫附醫心臟內科主治醫師陳肇文回憶，2005年左右他去美國東岸開會，美國心臟科醫師私下聊天時，已經把史它汀類 （Statin） 降血脂藥暱稱為「維他命S」。當地醫師因工作壓力大，為了積極保護心血康健雜誌 ・ 18 小時前
浩鼎新藥獲孤兒藥認證 股價亮燈一字鎖慶賀
生技廠浩鼎（4174）周末宣布接獲美國食品藥物管理局（US FDA）通知，旗下以 TROP2 為靶向的ADC新藥 OBI-902 ，已獲審核通過治療膽管癌（Cholangiocarcinoma）的「孤兒藥（Orphan Drug Designation）」資格認定。今（17）日開盤股價即跳空漲停，鎖在27.35元，成交量916張，另有4千餘張買不到。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
新藥臨床二期未達標 安成生技股價跌逾60％、暫停舉辦法說會
安成生技今天收在13.95元，跌22.53元，跌幅61.76％，成交量1,445張，上周五收在36.48元，成交量為832張。安成生技表示，該試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照之研究，共納入九十三名成人女性重度產後憂鬱症患者，並以一比一比一的比例分派至安慰劑組及兩組不同給藥頻率的 NORA...CTWANT ・ 19 小時前
焦點股》浩鼎：治療膽管癌新藥獲孤兒藥認定 跳空漲停
新藥公司台灣浩鼎（4174）昨（16）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（US FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥OBI-902，已獲審核通過治療膽管癌（Cholangiocarcinoma）的「孤兒藥（Orphan Drug Designation）」資格認定。浩鼎股價自由時報 ・ 1 天前
浩鼎 新藥獲FDA孤兒藥資格
浩鼎（4174）16日宣布，接獲美國FDA通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥OBI-902 ，已獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥」資格認定。工商時報 ・ 1 天前
報喜！浩鼎OBI-902治膽管癌 獲美國FDA孤兒藥資格認定
浩鼎（4174）16日宣布，接獲美國FDA通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥 OBI-902 ，已獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥（Orphan Drug Designation）」資格認定。中時財經即時 ・ 1 天前
OBI-902 獲美國 FDA 審核通過治療膽管癌的「孤兒藥」資格認定
OBI-902 is the first ADC utilizing OBI's proprietary GlycOBI® glycan-based ADC enabling technology for evaluation of safety and efficacy in patients with Cancer. TAIPEI, TW / ACCESS Newswire / November 17, 2025 / 台灣浩鼎（4174.TWO）今（11/16）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（US ...ACCESS Newswire ・ 12 小時前
安成產後憂鬱症新藥 美國2期臨床試驗未達顯著意義
（中央社記者曾仁凱台北16日電）興櫃生技公司安成今天晚間召開重大訊息記者會，說明旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國第2期臨床試驗於今天取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。中央社 ・ 1 天前
安成生技PPD新藥NORA520 二期數據未達標
安成生技（6610）16日重訊公布，開發的產後憂鬱症（PPD）新藥 NORA520，美國第二期臨床試驗主要療效數據，結果顯示兩組給藥組與安慰劑相比並未達到統計學顯著意義。公司表示，將針對各項數據展開更深入分析，並重新檢視後續臨床開發策略。中時財經即時 ・ 1 天前
安成生技新藥 美國二期臨床未達標
安成生技16日重訊公布，開發的產後憂鬱症（PPD）新藥NORA520，美國第二期臨床試驗主要療效數據，結果顯示兩組給藥組與安慰劑相比並未達到統計學顯著意義。公司表示，將針對各項數據展開更深入分析，並重新檢視後續臨床開發策略。工商時報 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 21 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」EBC東森新聞 ・ 1 天前