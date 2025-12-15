科學園區公會：規劃策略白皮書 盼建友善韌性環境

（中央社記者張建中新竹15日電）台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭今天出席竹科45週年慶祝活動表示，產業面臨的壓力比任何時候都更大，公會今年啟動2026年白皮書製作，希望更全面呈現企業的實際需求，與政府推動更友善、前瞻、具韌性的產業環境。

李金恭說，竹科自1980年成立至今，在廠商的努力下，從台灣科技產業的起點，成長為全球半導體高科技產業最重要的聚落之一。45年來，無數園區夥伴投入青春與心血，打造出台灣引以為傲的護國神山，也讓竹科成就成為全體國人的驕傲。

李金恭表示，面對全球科技環境變動加劇、供應鏈重組、永續減碳、資安挑戰與地緣政治不確定性，產業面臨的壓力比以往任何時候都更大；公會啟動2026年台灣科學園區產業發展策略白皮書的製作，內容涵蓋人才、永續、產業競爭力、生活環境、國際布局與風險管理等關鍵議題。

李金恭說，透過白皮書，希望能更全面地呈現企業的實際需求，凝聚產業共識，並與政府各主管部會推動更友善、更前瞻、更具韌性的產業環境，協助竹科迎接未來的競爭。

竹科管理局長胡世民在園慶活動中表示，45年來令他最難忘的是前幾年疫情的時候，突然接獲指令要在新竹成立快篩中心，在50名管理局員工與廠商的配合下，3天內完成5000多人快篩。管理局與廠商攜手迎接所有挑戰，也分享所有的成就。

國科會常務副主委蘇振綱出席竹科園慶活動指出，竹科45年來扮演著台灣科技產業的標竿及創新研發的樞紐，也因為竹科，讓台灣在全球科技產業版圖裡占有重要地位。

蘇振綱表示，竹科管理局的團隊是一個能夠提出解決方案的團隊，面對廠商的問題，都能夠與廠商一起合作，共同解決問題。因為有管理局的服務及廠商不斷與時俱進，竹科受惠於AI、半導體產業發展，今年成績非常好，營業額較去年成長兩位數。

蘇振綱說，政府推動AI新十大建設，包含矽光子、量子、主權AI及智慧機器人的發展，都需要園區的夥伴一起加入，希望台灣能打造更堅韌的未來，產業持續發展。園區的廠商能夠一直持續在台灣進行投資，包括先進製程、先進封裝，並有來自各國的外商來台灣投資，讓台灣生態系越來越堅韌。（編輯：張良知）1141215