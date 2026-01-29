科學園區審議會通過14件投資案 總額逾40億元

（中央社記者趙敏雅台北29日電）國科會科學園區審議會第30次會議今天召開，會中通過14件投資案，其中5件不公開，投資總額達新台幣40.2億元；另有4件增資案，合計增資6億元。

國科會指出，有公開的9件核准投資案，包含積體電路產業的圓達科技股份有限公司中科分公司、新寳紘科技股份有限公司南科分公司；生物技術產業的群聯電子股份有限公司竹北分公司、泰坦分子生醫股份有限公司竹科分公司、禾豐創新生技股份有限公司宜蘭分公司、恰口科研企業股份有限公司。

此外，通訊產業為天瀚科技股份有限公司；光電產業為恆豐國際電子股份有限公司中科分公司；電腦及周邊產業則有微影半導體股份有限公司竹科分公司。

對外公開的核准投資案中，新寳紘科技股份有限公司南科分公司、恆豐國際電子股份有限公司中科分公司未公布投資金額。其中，國科會表示，新寳紘科技設立南科分公司建置前瞻研發中心，專注半導體製程用膠材研發。

國科會指出，新寳紘科技由新應材、南寶樹脂及信紘科共同投資成立，整合半導體特用材料、接著劑合成與精密塗佈製程等關鍵技術，形成高度整合且具前瞻性的研發能量，發展目標為推動台灣技術主權自主化與關鍵材料在地化。未來進駐南科後，將實質建構不可替代的關鍵材料供應體系，強化台灣在全球半導體產業戰略關鍵地位。

在公開投資金額案件中，以天瀚科技一案金額最高，達8億元，進駐新竹科學園區新竹園區，主要產品為網格型資料存儲系統、切片產業專屬網路及智能才賦接砌邊緣設備。

其中網格型資料存儲系統提供企業自主進化的私有AI訓練平台，有助於提升資料分析與資安防護能力；切片產業專屬網路提供專為AI應用打造的網路架構，具備端到端通訊延遲低與高安全性；智能才賦接砌邊緣設備則提供跨企業數據、模型、人才交換與媒合平台，透過區塊鏈驗證機制確保數據交換的透明與可信度。

國科會表示，天瀚科技積極推動從產品製造商到平台架構供應商的轉型，並結合園區產業聚落資源，促進人工智慧（AI）應用發展，以系統性布建與高度客製彈性的解決方案，有助於客戶企業數位轉型與自主演化。

公開投資金額次高者為群聯電子股份有限公司竹北分公司，約2.06億元，進駐新竹科學園區生醫園區。

國科會指出，此案主要產品為AI智慧診療輔助系統，進駐新竹生醫園區後，可就近串聯醫療院所、生技醫材單位及AI醫療新創，結合園區既有半導體與資通訊產業能量，帶動醫療服務價值提升與臨床流程優化，推升台灣在AI及高階醫療器材研發的整體競爭力。（編輯：林家嫻）1150129