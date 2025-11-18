科學園區審議會通過6件投資案 總額逾7億元

（中央社記者趙敏雅台北18日電）國科會科學園區審議會第28次會議今天召開，會中通過6件投資案，其中3件不公開，投資總額為新台幣7.81億元；另有4件增資案，合計增資約7.27億元。

國科會表示，有公開的3件核准投資案，包含生物技術產業的興友科技股份有限公司中科分公司、電腦周邊產業的超數科技股份有限公司、其他園區事業的潤譽科技股份有限公司中科分公司。

興友科技中科分公司設立於中部科學園區虎尾園區，投資金額0.2億元，主要產品為生物電阻抗體組成分析儀。興友科技以生物電阻抗分析技術（BIA）為主軸，並開發新型、高精準度的體組成測量技術與產品，廣泛應用於家庭保健、專業醫療及特殊族群分析等各系列機型。

國科會指出，興友科技率先開發全球首個可透過BIA技術測量骨密度的專利及實用技術，並已取得多項國際發明專利，將可與園區骨科醫療器材與智能穿戴照護設備廠商互補及深度合作，可推動中部地區生醫技術整合與產業升級，串連精準健康完整產業鏈。

超數科技投資金額0.16億元，設立於中部科學園區台中園區；國科會說明，超數科技投入企業人工智慧（AI）應用開發平（AI Twin）、工具機智慧助理（Copilot for Machine Tools）等應用軟體研究開發。

國科會表示，超數科技以大語言模型及視覺計算，搭配自研的Dy-RAG精準檢索與推理技術，強化長文本與專業場景AI生成能力。透過AI Twin與機台端Copilot的一體化方案，聚焦製造業場域人機協作、異質機群整合、可追溯與合規治理，有助提升台灣生成式AI在智慧機械的創新價值。

國科會說明，潤譽科技中科分公司投資金額0.1億元，設立於中部科學園區二林園區，提供水泥3D列印所需5大關鍵技術，包含設備、軟體、結構設計、材料與製程，協助客戶從概念設計到實際建造全面落地。

國科會表示，潤譽科技採用以石英砂與生物炭為基礎的水泥砂漿配方，不僅提升列印材料強度與細緻度，同時藉由加入生物炭，有效促進碳中和，並與中科園區多家廠商合作，透過完整產業鏈，展現兼具結構性能與環境永續的創新特點。未來進駐中科園區設立生產及服務據點後，預期更可發揮即時供應鏈反應優勢，提升整體服務效能及營運效率，促進與科學事業間生產鏈協同效應。（編輯：潘羿菁）1141118