科學園區廠務暨工安環保技術研討會在南科登場

科學園區廠務暨工安環保技術研討會，有四百餘名專家學者齊聚。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

台灣科學園區同業公會與南科管理局三十一日攜手舉辦三年一次的「科學園區廠務暨工安環保技術研討會」，有四百餘名專家學者齊聚南科管理局，共同探討節能等前瞻議題，現場還有十六個技術成果展示。 南科管理局主秘官嘉明強調，首次廠務水電氣與工安環保結合舉辦，期共同打造智慧、安全和綠化的科園。

三十一日的研討會由南科管理局主任秘書官嘉明與園區公會人員共同主持，中科水電氣委員會召集人黃金龍、南科工安環保委員會召集人張炳坤均指出，希望透過研討會的交流和論文發表，可以讓科園永續和增加韌性，從從容容游刃有餘的超前布署，尤其廠務水電氣不再只是後援而是尖兵和捍衛者，讓大家一起推動安全衛生和永續環保的科園。

官嘉明表示，此次有十六家廠商設攤參展，還有七場專題演講和五組的論文競賽，相信持續十五年的廠務以及工安環保技術研討會，已成園區廠務技術與工安環保經驗交流的重要平台，更可促進園區企業邁向智慧化、低碳化和循環經濟轉型。另因一百六十五篇的論文參選，入選三十篇，其中有一半由南科獲選，對此，南科也立定衝向四兆營業額的目標，而目前南科產值已突破二兆，是全台科園產值最大的園區。

隨即在論文競賽簡報中，來自北中南三科學園區代表團隊發表技術成果，涵蓋有水電氣系統優化、氣體回收利用、AI智慧安防、低碳製程改善等。現場還有十五家企業與與機構展出最新設備與解決方案，展示園區在能源、環境、安全領域的創新應用。南科管理局指出，此次科園廠務暨工安環保技術研討會」，匯聚竹科、中科、南科及產業四百多名專家學者與企業代表，一起探討水電氣節能、循環經濟、淨零減碳與工安永續等前瞻議題，現場更有十六個技術展攤展示最新廠務及環安技術成果，可說呈現科學園區在淨零轉型與高科技製造韌性上的新動能。