科學園區房價「全線轉跌」 南科最慘跌幅曝！電子新貴也縮手

財經中心／程正邦報導

南部科學園區在AI與半導體雙引擎驅動下，今年1至8月營收逼近2兆元大關，年增超過40%，創歷年同期新高。（圖／南部科學園區提供）

曾是房市火車頭！科學園區房價「由盤整轉緩跌」全面下修

過去幾年，伴隨護國神山設廠與科技產業擴張，科學園區周邊房市曾是全臺房價領漲的「火車頭」。然而，在市場經歷一年多的盤整後，最新數據顯示，科學園區中古屋房價已全面進入下修階段，熱度明顯放緩。

根據最新公布的第三季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，四大科學園區房價在第三季全數轉跌，跌勢最明顯的是南科台南園區，單季季跌幅高達 4.7%；竹科園區下跌 2.9% 居次；中科園區和南科高雄園區的跌幅相對收斂，分別小幅下修 0.8% 和 0.6%。

科技園區中古屋近一年漲幅。（圖／永慶房屋提供）

南台灣修正幅度最劇 南科台南園區一年慘跌 9%

據《中時新聞網》報導，永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，整體而言，四大園區房價在過去一年間的跌幅已落在 7% 至 9% 之間，這反映出市場在熱度放緩後，價格開始進入理性調整階段。

從自去年第四季房價高點以來的修正幅度來看，南臺灣的科學園區經歷過一波驚人的飆漲後，修正幅度也最劇烈，其中南科台南園區下修幅度最高，達 9%，南科高雄園區次之，下修 8%，而竹科與中科則分別下修 7% 左右。從逐季數據來看，今年第二季及第三季，四大園區房價指數已全面出現下滑，顯示市場氛圍已從互有漲跌的「盤整階段」，明確進入「量縮、價格修正的緩跌階段」。

近五年七都房屋交易佔比。（圖／永慶房屋提供）

兩大殺手：高房價與供給量暴增削弱支撐力道

為何南科台南園區會成為本波修正最明顯的區域？郭翰分析了兩大關鍵因素。他指出，台南近年因科技大廠投資而帶動房價快速攀升，但當地居民的平均薪資漲幅卻跟不上房價的漲幅，導致一般購屋族的負擔持續加重，自住需求開始趨於保守。

此外，南科周邊區域近年新建案供給量大，加上前期進場的投資客物件回流市場，推升了待售量，這極大地削弱了房價的支撐力道。郭翰也提到，部分新興重劃區的交通與生活機能尚未成熟，自住族群心態更趨保守，使房價跌勢延續並擴大。

積體電路、AI伺服器、精密機械等產業齊步成長，展現南科在全球科技供應鏈中的戰略地位，也凸顯南台灣在高科技版圖中的崛起趨勢。（圖／南部科學園區提供）

央行信用管制發威 投資需求明顯減弱

整體來看，這波科學園區房價全面修正的背後，主要受到央行第七波選擇性信用管制的影響。銀行房貸緊縮的政策，導致市場投資需求明顯減弱，而過去幾年房價已提前反映科技紅利預期，使得高估的房價在市況反轉下必須回歸理性。

郭翰總結，儘管科學園區具備長期就業需求優勢，但買氣降溫讓市場進入量縮、價格修正的整理期。後續的房市走向，仍需持續觀察政策動向以及市場供需的消化情況。

