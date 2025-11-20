科學城物流疑被紅色資本入侵 立委邱議瑩促研究「港資」即「中資」

經濟部長龔明鑫表示，港資是否等同中資，要和陸委會討論。李政龍攝



民進黨立委邱議瑩今（20）日表示，「科學城物流公司」的經營權已被具有中國政協背景的家族掌握，該公司又是南科、竹科唯一倉儲物流公司，台灣半導體、軍工產業的生產供應訊息恐被對岸掌握，並敦促經濟部投審司要研究「港資」是否就視為「中資」。

經濟部長龔明鑫則回應表示，目前管理港資是循港澳條例，管理中資則循兩岸人民關係條例，「港資」是否就視為「中資」，要再與陸委會討論；並允諾一周內就經濟部手中掌握的資料，提交研究報告。

廣告 廣告

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長等官員，就「AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行專報並備詢。

邱議瑩關切紅色資本入侵台灣，掐住台灣物流命脈。南科、竹科唯一園區式物流業者「科學城物流公司」的經營權，被掌握在嘉里大榮物流手中，該公司具有中國政協背景家族集團取得控制權。

邱議瑩指出，2011年台灣嘉里投資持有嘉里大榮過半股權；2018年新竹物流取得科學城物流55%股權，2019年新竹物流出售科學城物流股權給嘉里大榮；2021年順丰控股收購香港嘉里物流過半股權；2023年郭氏集團，即嘉里大榮董事長郭孔華、郭惠光分別擔任北京，上海政協委員。

順丰中國最大物流集團，有中國官方背景及官方投資，順丰物流2021年收購香港嘉里物流過半股權後，形成控制鏈。順丰控股，依序控制嘉里控股、KLN物流集團（原香港嘉里物流）、台灣嘉里大榮物流，最後再持有科學城物流股份60%，有實質控制權，也是南科、竹科唯一倉儲物流公司。

邱議瑩擔憂，政協角色是否就是實質控制權的中資？現在的港資，是否已等於中資？科園區物流被紅色資本全盤掌控。

龔明鑫回應表示，我與中國之間的投資，屬於兩岸人民關係條例，至於和港澳之間，則屬於港澳條例；港資是否視為中資，要和陸委會討論。至於嘉里大榮對科學城物流公司之間的股權更迭，政府都有在關注，陸資是否具有實質控制權，經濟部正在調查。而枱面上，仍是由港資的香港嘉里物流集團投資嘉里大榮物流。不過，目前科學園區的藥品物流，已不讓嘉里大榮承作。

國科會副主委蘇振綱則表示，園區廠商對營業秘密保護高強掌握，科園區廠商的物流公司是自由市場，科學城物流股份公司在園區有租地，園區管理區也會加強其資安查核，做好營業秘密保護。

邱議瑩則不認同，認為根本等不到事後稽查，只要透過雲端上傳，就能在第一時間把資訊回傳中國，科學城物流公司可以就近掌握園區廠商出貨頻率、稼動率、物料流通，掌握台灣半導體、國防供應鏈實際稼動率。

蘇振綱對此回應表示，承作半導體物流的公司有許多，包括UPS等公司都夠承做，科學城物流公司未必能通盤掌握，頂多是掌握個別公司。

邱議瑩認為，這是政府國安系統失靈，請國科會，投審會要認真研究，並要求投審會要一同報告，「港資」是否等同於「中資」。對此，龔明鑫允諾一周內手中既有資料提研究報告。

更多太報報導

龔明鑫：若安全無虞 最快12月初簽核同意核電重啟程序

不忍了！龔明鑫痛擊《經濟學人》：台灣沒有病、是模範生，與其批評台灣不如幫中國解決問題

全台AI培訓突破10萬人次！ 經長龔明鑫：AI發展方興未艾 不太像泡沫化