科學家偵測到太空神秘「鐵條」 可能揭示地球未來

這個由鐵原子構成的條狀雲團在著名的環形星雲裡被發現。 [UCL]

科學家們在太空中發現了一個大型鐵原子條狀雲，可能為地球的未來提供線索。

這個結構位於著名的環形星雲（the Ring Nebula）裡頭，這是一個色彩繽紛的雲團，形成於一顆類似太陽的恆星釋放外層物質時。它的大小約為冥王星軌道的500倍，距離地球有2,283光年。

來自英國卡地夫大學和倫敦大學學院的天文學家們利用一個名為「WHT增強區域速度探索器」（Weave）的新望遠鏡探測到了這條鐵條。

觀察它的科學家表示，雲的來源尚不明確，但科學家們提出的相關形成理論可能揭示地球的未來。

第一個理論認為，這個雲可能出現在母恆星崩潰時星雲形成過程。

另一些專家認為，它可能是太空等離子體（space plasma），這是一顆在恆星膨脹過程中被摧毀的岩石行星留下的。如果此推論正確，這可能為地球的未來提供預覽，因為太陽——地球的母恆星——會以類似的方式釋放其外層，幾十億年後將地球吞噬。

研究團隊表示計劃進一步觀測，以解開這個鐵條的真正性質、來源及其可能傳達的信息。

研究報告領銜人羅傑·韋森博士（Roger Wesson）同時在卡地夫大學和倫敦大學學院工作，他向BBC表示，雖然環形星雲使用了許多不同的望遠鏡和儀器進行過研究，但Weave幫助科學家「以全新的方式觀測它，提供了比以往更多的細節」。

他指出，「通過在整個星雲上持續獲取光譜，我們可以在任何波長上創建星雲的影像，並確定其在任何位置的化學成分。」

「當我們處理數據並滾動圖像時，有一個非常清晰的東西出現在我們眼前——這條之前未知的帶有電離鐵原子的條狀物（bar），就在這個熟悉而標誌性的環形星雲中間。」

報告共同作者珍妮特·德魯教授（Janet Drew）補充道：「我們絕對需要探索更多，特別是是否有其他化學元素與新發現的鐵共存，因為這可能告訴我們該追求的模型類別。」

Weave計劃在接下來的五年裡進行八次調查，對象包括從附近的白矮星（white dwarfs）——一種死恆星（dead star）——到非常遙遠的星系。

韋森博士補充說：「如果環形星雲中的鐵條是獨一無二的，那將是非常令人驚訝的。」

「所以，希望通過觀察和分析更多以相同方式形成的星雲，我們將發現更多這種現象的例子，這將有助於我們理解鐵的來源。」