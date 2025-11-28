科學家循岩石同位素線索 破解特亞行星撞出月球之謎

在古希臘神話中，掌管光明的女神特亞是太陽與月亮的母親。因此在1946年出現的大碰撞理論，就把40幾億年前撞擊地球後與地球結合的行星，命名為特亞。

英國格林威治皇家天文台天文學家杰克佛斯特指出，「我們相信，特亞這顆古老的行星在將近45億年前撞擊地球，它的大小與火星約略相當。當它撞擊地球後隨即自行解體，它和地球的許多殘骸飛散到太空中，隨著時間推移，殘骸又聚集而形成月球。」

45億年前，也就是天文學家所估計我們這個太陽系誕生的時間。根據德國麥克斯普朗克太陽系研究所MPS在《科學》學術期刊最新發表的論文，消失的特亞行星是早期地球的老鄰居，不過比我們更靠近太陽。

杰克佛斯特表示，「我們談的是一顆已經不存在的行星，特亞在45億年前就灰飛煙滅了，但我們仍能在一定的精準度下找出它原來的位置。」

這其中的關鍵就是地球與月球岩石樣本中所找到的各種礦物同位素。科學家認為，地球在初期就已經形成最內層的核心，但是地殼還有地殼與核心之間的地冕，就含有許多其他星球來的元素。美國阿波羅計畫帶回來的月球岩石樣本，以及地球上採集的岩石樣本中含有相當數量的鐵金屬同位素。研究團隊認為，這足以證明特亞行星撞擊後與地球合為一體，飛散的殘骸則誕生了月球。

杰克佛斯特說明，「一旦確認了特亞本身的同位素比例，就能知道它從太陽系的哪裡來。它的同位素比例非常近似於太陽系內圈的天體，這些天體的位置比我們更靠近太陽。所以特亞原本應該比我們離太陽更近，而且和我們地球是鄰居。」

科學家指出，特亞行星在太陽系的位置大約在地球與太陽之間，所謂的L4到L5拉格朗日點，距離地球40萬到150萬公里。因為金星的引力導致最終撞擊地球而消失，杰克佛斯特認為，這就像破解一樁太空謀殺案的謎團，令科學界相當興奮。