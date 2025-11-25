科學家發現近2/3犬種含狼DNA 吉娃娃也不例外

（中央社巴黎24日綜合外電報導）美國科學家發現，將近2/3的犬種含有可檢測到的狼DNA，就連體型嬌小的吉娃娃也不例外。他們的研究今天在美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）發表。

法新社報導，研究指出，這些狼DNA並非大約2萬年前狗自狼演化而來時所殘留的基因，而是家犬和野狼於過去幾千年雜交繁殖的結果。

科學家表示，這似乎也影響了當代犬種的體型、嗅覺能力甚至個性。

狗和狼能共同繁殖後代，但一般認為這類雜交相當罕見。

研究主要作者、美國自然史博物館（American Museum of Natural History）的奧黛莉．林（Audrey Lin，音譯）透過聲明談到：「在這份研究之前，主流科學觀點似乎認為狗之所以為狗，牠們體內沒有什麼狼的DNA，或甚至根本不存在。」

為深入了解實際情形，科學團隊分析了公開資料庫中數千份狗與狼的基因組。

他們發現，超過64%的現代犬種擁有狼的血統，就連小型犬吉娃娃都有0.2%左右的狼DNA。

捷克斯洛伐克狼犬跟薩爾路斯狼犬（Saarloos）擁有最多狼的DNA，可高達40%。

在寵物犬種方面，最像狼的是大英法三色獵犬（Grand Anglo-Francais Tricolore），牠擁有約5%的狼DNA；薩路基獵犬（Salukis）和阿富汗獵犬等視覺獵犬含有的狼基因也相當高。

儘管帶有狼DNA的犬種通常體型較大，但這也不是絕對，例如聖伯納犬（Saint Bernard）就沒有任何狼的基因。

研究人員也將他們的發現與犬種協會形容不同犬種的描述做比較，僅含少量或沒有狼DNA的犬種更容易被稱為友善、易於訓練跟親人。

擁有較多狼DNA的犬種則常被認為對陌生人抱持警戒、獨立、高貴或具有領土意識。（編譯：洪培英）1141125