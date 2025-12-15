科學家發現部分北極熊出現基因改變 推測為對抗暖化求生機制

由於氣候變遷，導致全球海冰已大幅減少，先前有科學家估算，2050年時會有超過三分之二的北極熊消失，到了本世紀末則會徹底滅絕。不過近期英國東安格里亞大學的研究發現，有部分北極熊基因已產生變化，變得更能夠適應日趨溫暖的氣候與植物性飲食，相關研究也被刊登在期刊《Mobile DNA》。

這項研究基礎來自於美國華盛頓大學的另一項研究，該研究發現，現今生存在格陵蘭東南部的北極熊，大約是在200年前從島上的北方遷徙而來。如今東南部的北極熊族群，已與東北部的原生族群產生基因差異，成為新的亞種。華盛頓大學也將該研究於2015至2017年期間，在格陵蘭南北兩地採集到的16隻北極熊基因資料，在歐洲核酸資料庫公開。

英國東安格里亞大學研究人員，即是將華盛頓大學公開的RNA定序資料，與丹麥氣象研究所的資料交叉分析後發現，格陵蘭東南部的氣溫明顯較高、且溫度波動幅度更大，導致當地大量冰層融化，北極熊捕獵海豹的平台因此減少，使牠們面臨孤立與食物短缺的威脅；此外東南部的氣候也更加多雨、多風，加上沿海山勢陡峭，嚴苛的環境都進一步影響北極熊生存。

生物體內有一種名為跳躍基因的DNA，能夠有效率轉移特定的DNA序列，最明顯的例子莫過同一根玉米的玉米粒，會因為跳躍基因活動，而出現不同的顏色與花紋；根據研究，人類基因組中約有45%的跳躍基因，而北極熊則有38.1%。

經過研究比對後發現，氣候變遷使格陵蘭東南部北極熊的跳躍基因變得更活躍、數量增加，部分基因表現也隨之提升。

「DNA 是每個細胞內的說明書，指引生物如何生長與發展。」領導該研究的高登（Alice Godden）指出，「這項研究首次發現，格陵蘭最溫暖地區的北極熊，正利用『跳躍基因』快速改寫自己的DNA，這可能是一種對抗海冰融化的求生機制。」

東南部北極熊除了在老化、新陳代謝、高溫壓力的基因表現產生差異外，研究人員也發現牠們在脂肪代謝相關的DNA產生變化，推測可能是因為該地區的飲食較偏向植物性，非脂肪含量高的海豹，因此體內的DNA正在為了適應這種飲食習慣而改變。

研究團隊表示，全球共有20個北極熊族群，未來將對剩下的族群近一步研究，確認牠們的DNA是否也產生了類似的變化。

但高登也強調，這項研究的發現並不代表北極熊的滅絕風險降低，「我們仍需減少碳排放、延緩氣溫上升。」