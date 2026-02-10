科學家發現雞一般大小的「袖珍」恐龍

[Martina Charnelli]

科學家在對西班牙北部出土的異常小的骨骼進行長期研究后，確認了一種體型如雞一般大小的恐龍。

這個新物種被命名為福斯克龍（Foskeia pelendonum）。

研究人員認為，它生活在大約1.25億年前，屬於已滅絕的植食性恐龍類群——鳥腳類恐龍。儘管體型很小，但研究發現這種恐龍的頭骨進化程度卻出乎意料地高。

西班牙拉古納大學的古生物學家佩內洛普·克魯扎多-卡瓦列羅（Penélope Cruzado-Caballero）表示：「它的解剖結構非常奇特，這種奇特足以改寫進化樹。」

福斯凱亞恐龍被指和雞差不多大小 [Dieudonné et al. 2026]

據由阿根廷內格羅河國立大學（National University of Río Negro）古生物學家保羅-埃米爾·迪厄多內（Paul-Emile Dieudonné）領導的國際研究團隊稱，此次發現的化石至少屬於五個不同的個體。迪厄多內自2013年起便致力於此項研究。

「我會說，這項發現最有趣的地方在於，它顯示仍有大量化石有待發掘，而其中大多可能來自小型恐龍，」迪厄多內這樣向BBC表示。

他補充說：「小型恐龍的多樣性比我們先前認為的高得多，並且多數已知的恐龍類群，很可能最初都源於這些小型恐龍，並隨著時間推移而逐漸變大。」

更難發現

然而，迪厄多內指出，小型恐龍的遺骸更加脆弱，也更難尋獲。

「不幸的是，小型骨骼更容易碎裂……有些小骨骼的沉積物也更容易消失。」他說。

比利時布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）的古生物學家、研究報告的聯合作者昆·斯泰因（Koen Stein）表示，這種恐龍異常袖珍。

研究估計牠的身高約25至30公分，體型與雞相當。

「我認為我們可以相當肯定地說，它可能是歐洲最小的恐龍之一，如果不是最小的話；甚至也是全球已知最小恐龍的有力候選者，」斯泰因這樣向BBC解釋目前為止的發現。

研究人員製作了頭骨的3D模型 [Dieudonné et al. 2026]

化石的小尺寸曾引起懷疑：牠們是否原本只是幼年個體？然而更深入的檢驗顯示，至少有一具來自成年恐龍。

斯泰因說，牠們幼年時可能以四足行走，但成年後則變得更偏向二足。

福斯克龍是已知最早的「棘齒龍形類」（rhabdodontomorph）——屬於鳥腳類恐龍的一個分支。

迪厄多內解釋，棘齒龍形類「從一開始可能就非常小」，而這「讓牠們能夠逃避掠食者」。

他補充說：「小體型不適合長距離奔跑，但更適合迅速找到藏身處。」

跨越數十年的發現

大部分化石發現於1998年，隨後幾年又在同一地點發現了部分化石。但鑑定這些化石卻耗費了數年時間。

最早發現該遺址並收集到大部分化石的人是菲德爾·托爾西達·費爾南德斯-巴爾多（Fidel Torcida Fernández-Baldor），他也是這項研究的合著者之一，來自西班牙北部薩拉斯德洛斯因凡特斯恐龍博物館（Dinosaur Museum in Salas de los Infantes）。

「從一開始我們就知道這些骨頭非常特殊，因為它們實在太細小了，」托爾西達·費爾南德斯-巴爾多表示。

這項新研究分析了福斯克龍顱頂和腦殼中的關節炎骨（透過關節連接的骨骼）。 [Paul-Emile Dieudonné]

研究人員指出，「Foskeia」中「Fos」這個字源自古希臘語中的「光」。福斯克龍的發現對理解鳥腳類恐龍的演化具有重大意義。

來自阿根廷科爾多瓦國立大學（Universidad Nacional de Córdoba）的古生物學家、共同作者馬科斯·貝塞拉（Marcos Becerra） 表示：「迷你化並不代表演化上的簡化。」

迪厄多內指出，福斯克龍的牙齒排列也非常獨特，包括前方有向前突出的牙齒，「彷彿在正中央長著一個巨大的三叉戟」。

斯泰因補充說，牠除了「有些古怪」的牙齒外，還擁有「有趣的頭骨形態」。

「這展示了演化過程中又一個實驗案例。」他說。

一塊福斯克龍下頜骨（齒骨）碎片 [Paul-Emile Dieudonné]

頭骨

2016 年發表的研究曾將這些化石粗略歸類為一種名為「維加格特」（Vegagete）鳥腳類恐龍的物種，但當時缺乏正式識別所需的資訊。

這次研究的一大突破，是識別出了新的頭骨構件，包括頭骨碎片，這使得維加格特鳥腳類恐龍得以正式鑑定並命名：福斯克龍（Foskeia pelendonum）。

「一般來說，對於生物而言，顱骨是提供資訊最多的身體部位。它能告訴我們咀嚼過程、視力以及身體平衡等訊息，」迪厄多內解釋說。

他表示，頭部形狀會根據動物所處環境的需求而發生很大的變化，「因此，這些顱骨，無論多麼微小或破碎，都能為我們提供大量關於動物生活方式的信息。」

他補充說：「記錄這些資訊很重要，它能讓我們了解牠們如何成長、如何生活、如何死亡，以及牠們如何因環境改變而演化，從而理解過去生命在不斷變化的環境中如何持續轉變。」