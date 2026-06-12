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孕育人類最早城市與美索不達米亞文明的幼發拉底河，其起源之謎終於被解開。最新研究指出，這條西亞最長河流約在360萬至160萬年前，因土耳其山脈的地殼運動，由兩條古老河流合併而成。

根據路透社（Reuters）報導，孕育人類最早大都市「烏魯克」與巴比倫文明的幼發拉底河（Euphrates River），其誕生之謎已被科學家解開。發表於《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊的最新研究指出，這條西亞最長的河流，大約誕生於360萬至160萬年前。

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科學家在尋找地中海（Mediterranean）底下的天然氣儲量時，利用地震成像技術，意外在海底發現了500萬年前的古河道痕跡。研究團隊追蹤發現，現今土耳其境內的 Karasu 與 Murat 兩條河流的前身，原本是各自流入地中海的獨立河流。

然而，由於土耳其南部的托魯斯山脈（Taurus Mountains）地殼活動頻繁，強烈的地震與板塊運動導致 Murat 河道轉向，最終與 Karasu 合併，形成了一條水量比現今尼羅河還要充沛的巨大河流，也就是今天的幼發拉底河。

西澳大學地質學家 Simon Lang 表示，這項發現有助於理解人類在美索不達米亞平原發展農業、文字與城市的重要里程碑。地質事件改變大河走向並不罕見，就像亞馬遜河在安地斯山脈隆起前，原本也是向西流入太平洋，後來才改向東流入大西洋。

原文出處：科學家解密幼發拉底河起源 兩古河因地震合併而成

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