科學家警告：「世界屋脊」喜馬拉雅山瀕臨「禿頭」

氣象學家表示，喜馬拉雅山區（Himalayas）冬季降雪量大幅減少，許多地區山脈裸露、岩石遍布，原本應該覆蓋白雪的季節卻異常乾旱。

他們指出，過去五年大部分冬季的降雪量，與1980年至2020年間的平均值相比均出現下降。

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）及其他科學報告，氣溫升高意味著僅有的少量降雪也會迅速融化，一些低海拔地區降雨增多、降雪減少，這至少部分與全球暖化有關。

研究顯示，喜馬拉雅山區許多地方冬季出現所謂的「雪旱」現象。

專家告訴BBC，全球暖化導致冰川加速融化，長期以來一直是印度喜馬拉雅邦及周邊國家面臨的重大危機，而冬季降雪減少更使問題惡化。

他們指出，冰雪減少不僅改變喜馬拉雅山的景觀，也將影響數億人口及區域生態系統。春季氣溫升高時，冬季積雪融化，融水補給河流系統，是飲用水、灌溉及水力發電的重要來源。

專家補充說，冬季降水減少——低地降雨與山區降雪——也意味著乾燥條件可能引發森林火災。此外，冰川消失與降雪減少會使山體失去如同「水泥」般的冰雪黏合，導致山體不穩，岩崩、山崩、冰湖潰決及泥石流等災害已愈加頻繁。

那麼，降雪減少有多嚴重？

氣象學家表示，喜馬拉雅山區中部冬季降雪量也顯著減少，導致山脈裸露、岩石遍布。 [Yunish Gurung]

印度氣象局記錄顯示，去年12月，幾乎整個印度北部未出現任何降水（precipitation）——降雨或降雪。

該局預測，今年1月至3月，印度西北部多地，包括北阿坎德邦（Uttarakhand）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh），以及查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）、拉達克（Ladakh）等聯邦直轄區，降水量將比長期平均值（LPA）低86%。

LPA指的是某地區30至50年間的降雨或降雪平均值，用以判斷當前天氣屬於正常、過量或不足。根據印度氣象局，1971年至2020年間，印度北部冬季平均降水量為184.3毫米。

氣象學家強調，降水驟減並非偶發事件。

英國雷丁大學熱帶氣象學首席研究員亨特博士（Dr Kieran Hunt）說：「多個資料集顯示，喜馬拉雅山冬季降水確實在減少。」

由亨特參與共同撰寫並於2025年發表的一項研究，分析1980年至2021年間四個資料集，結果顯示喜馬拉雅西部及部分中部降水量下降。

印度理工學院查謨分校（IIT Jammu）研究員辛格（Hemant Singh）根據ERA-5（歐洲中期天氣預報中心再分析）資料指出，西北喜馬拉雅過去五年的降雪量比1980至2020年的40年平均值減少25%。

尼泊爾所在的喜馬拉雅山脈中部也出現顯著降水減少。

加德滿都特里布文大學（Tribhuvan University, Kathmandu）氣象學副教授波卡瑞爾博士（Dr Binod Pokharel）說：「尼泊爾自去年10月以來未降雨，預計整個冬季仍將乾旱，過去五年幾乎每個冬季都是如此。」

氣象學家補充說，近年部分冬季曾出現強降雪，但屬於孤立、極端事件，而非過去均勻分布的降水。

另一種評估降雪減少的方法，是測量山區積雪量及其在地面停留而未融化的時間，即「雪持續性」（snow-persistence）。

國際山地綜合發展中心（ICIMOD）一份報告指出，2024至2025年冬季雪持續性創下23年新低，比正常值低近24%。

ICIMOD表示，在興都庫什喜馬拉雅地區（Hindu Kush Himalaya）2020至2025年間五個冬季中，有四個雪持續性低於正常。

ICIMOD遙感與地理資訊高級專員斯拉萬·什雷斯塔（Sravan Shrestha）說:「這與冬季降水異常及興都庫什喜馬拉雅地區顯著降雪減少一致。」

印度理工學院查謨分校研究員辛格共同撰寫的另一項發表於2025年的研究顯示，喜馬拉雅山區雪旱現象愈加普遍，尤其在海拔3000至6000米之間。

ICIMOD報告警告說：「雪融水平均佔該區12大河流流域年徑流量的四分之一，雪持續性異常影響近20億人的水資源安全。」

專家警告，喜馬拉雅冰川融化帶來長期缺水風險，而降雪減少及雪融加速則威脅短期供水。

專家警告降雪減少將威脅著喜馬拉雅山區數以百萬計人口生計。 [Getty Images]

多數氣象學家認為，西風擾動（westerly disturbances）減弱是冬季降水減少的主因。西風擾動是源自地中海的低壓系統，攜帶冷空氣，過去曾在冬季為印度北部、巴基斯坦及尼泊爾帶來大量雨雪，有助農作及山區積雪補給。

研究結果不一：部分顯示西風擾動發生變化，部分則未發現顯著轉變。

亨特說：「然而，我們知道冬季降水變化必與西風擾動相關，因為它們是喜馬拉雅冬季降水的主要來源。」。

他補充說：「我們認為有兩個現象：西風擾動正在減弱，且可能略微北移，這兩者都在削弱其從阿拉伯海攜帶水汽的能力，導致降水減弱。」

印度氣象局將本冬季印度北部的西風擾動評為「微弱」，因其僅帶來極少量降雨與降雪。

科學家或許終將揭示冬季降水減少的原因，但目前已清楚的是，喜馬拉雅山區正面臨雙重危機。

冰川與冰原迅速消失之際，降雪量也開始減少。專家警告，這一組合將帶來巨大後果。