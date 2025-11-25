科學家：「接吻」起源可追溯至2100萬年前

研究人員發現多個物種「接吻」的證據 [Getty Images]

人類會接吻，猴子會親吻，甚至北極熊也會親吻。如今，研究人員重建了「接吻」的演化起源。

研究顯示，嘴對嘴的親吻可能在2,100萬年前就已出現，並且是人類與其他大型猿類共同祖先所熱衷的行為。

同一項研究還推測，尼安德特人也可能會接吻，甚至人類與尼安德特人之間可能也曾接吻。

科學家之所以研究「接吻」，是因為它在演化上是一個謎團——親吻沒有明顯的生存或繁殖利益，卻不僅存在於許多人類社會，也遍及動物界。

科學家將接吻定義為非攻擊性的嘴對嘴接觸，「伴隨嘴唇或口部的某些動作，且不涉及食物」。 [Getty]

透過找到其他動物接吻的證據，科學家得以構建一個「演化家譜」，推算接吻最可能出現的時間。

廣告 廣告

為確保跨物種比較的是同一行為，研究人員必須給「接吻」一個非常精確、甚至略顯不浪漫的定義。

在刊登於《演化與人類行為》（Evolution and Human Behaviour）期刊的研究中，他們將接吻界定為非攻擊性的嘴對嘴接觸，「伴隨嘴唇或口部的某些動作，且不涉及食物傳遞」。

「人類、黑猩猩和倭黑猩猩都會接吻，」負責該研究的牛津大學演化生物學家馬蒂爾達·布林德（Matilda Brindle）解釋，並指出：「這意味著牠們最近的共同祖先很可能也會接吻。」

她補充說：「我們認為，接吻大約在2,150萬年前於大型猿類中演化而成。」

[Getty Images]

在這項研究中，科學家發現符合其「接吻」科學定義的行為，出現在狼、草原犬鼠、北極熊（非常隨性，舌頭動作頻繁），甚至信天翁身上。

研究團隊聚焦靈長類，尤其是猿類，以構建人類接吻起源的演化圖譜。

同一研究還推斷，尼安德特人——距今約4萬年前滅絕的人類近親——也會接吻。

先前一項尼安德特人DNA研究顯示，現代人與尼安德特人共享一種口腔微生物，即唾液中的細菌。

「這意味著，在兩個物種分化後的數十萬年間，他們必定曾交換唾液，」布林德博士解釋。

科學家表示，這個行為是「我們與非人類親屬共有的」。 [Getty]

這項研究雖然指出接吻的演化時間，但未能回答「為什麼」會出現接吻行為。

目前已有多種理論，包括它可能源自我們猿類祖先的梳理行為，或是一種親密方式，用來評估伴侶的健康狀況，甚至彼此的適配性。

布林德希望這項研究能開啟探索答案的大門。

她表示：「理解這是我們與非人類親戚共享的行為，這是重要的。」

「我們應該研究這種行為，而不是因為它在人類中帶有浪漫色彩就將其視為可笑。」