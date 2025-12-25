科學的盡頭是玄學…命理產業5年間家數、銷售額分別增1.6倍、4.1倍

命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，財政部公布最新統計，命理產業近年蓬勃發展，2024年總計194家，銷售額2.9億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5年間增幅分別1.6倍與4.1倍。

根據稅務行業標準分類定義，命理服務業包括算命卜卦、占星、堪輿等。受到Covid-19疫情帶來的多方不確定性，使命理服務逐漸導向情緒支持與療癒，服務內容亦從傳統八字、紫微斗數等，轉為占星、塔羅、人類圖等西方神祕學，吸引許多追尋內在成長的年輕消費族群；加以社群媒體及影音平台工具普及，降低入行門檻，拓展線上客群及收益，命理產業也隨之蓬勃發展。

財政部統計，2024年總計194家，銷售額2.9億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5年間增幅分別1.6倍與4.1倍；從縣市觀察，以雙北、台中及桃園市合占全國家數6成5，銷售額8成4。

因害怕未知及尋求安心感，人們常透過占卜、星座運勢等命理服務諮詢未來吉凶禍福。依美國調查資料顯示，因國情、文化與宗教差異，選樣國家中以傳統文化濃厚之南非比例占47％最高，東南亞地區以印度45％最高，鄰近日、韓、星等國約2成，法國為13％、美國為9％。

從性別觀察，由於女性思考常偏向直覺或情感連結，加以面對不確定性時，傾向尋求外界情緒支持，各國女性占比較男性高出5至13個百分點不等；根據中央研究院調查顯示，我國相信占卜、算命可預測未來的人口占比約29.5％，其中女性為36.4％、男性為24.5％，性別差異與各國相似。

若是從宗教信仰者區分，印度教屬於各宗教類別中占比較高者，達5成1，佛教信仰者雖在南韓與新加坡占比達3成，但在日本則僅16％；而穆斯林、基督教等多在1成左右。

