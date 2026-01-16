科學證據下的臺灣東部海流特性與搜救規劃思維

針對近期F16戰機海上搜救任務引發之海流向性討論，海洋委員會國家海洋研究院（國海院）十五日於社群平台分享，臺灣東部海域流場並非單一北向，而是受「多尺度動力過程」交織疊加的複雜流場；國海院透過海巡署SLDMB漂流浮標與歐盟哥白尼海洋服務資料雙重實證，強調專業搜救規劃必須納入「管理不確定性」，方能建構具備容錯率的搜索動態模型。(見圖)

國海院今(十六)日指出，臺灣周遭海流特性無法以「一定往北」或「一定往南」簡化理解，必須回到可重現的科學觀測證據，從時間尺度、空間尺度與觀測層次進行整體判讀；從長期觀測結果來看，黑潮作為西北太平洋最強勢的西方邊界流，在臺灣東側的「長期平均流向」確實以北上為主，這在海洋科學界並無爭議，然而，長期研究亦顯示，在臺灣東部近岸、約十二浬以內的黑潮邊緣海域，表層海流在短時間與局部空間內，可能出現流向轉變的情形。

廣告 廣告

國海院說明，黑潮與陸地交界區的表層流場，同時受到多重因素影響，包括黑潮邊緣的強流速剪切與回流結構、渦旋活動（如島嶼尾流渦、中尺度渦流）、潮汐造成的短週期擺動，以及風場引發的表層漂移效應等。因此，在特定時間與特定海域內，觀測到局部向南流動或回轉流場，屬於合理且並不罕見的現象。

為協助社會理解事發時的實際海況，國海院提供兩項互補的科學證據，分別呈現「實際漂移行為」與「大尺度背景結構」。第一，海巡署於事件初期布放的四顆表面漂流浮標（SLDMB），其截至一月十四日的軌跡顯示，即使在相同時間與相近海域，浮標漂移路徑仍呈現多樣性，局部可見回轉與向南分量，反映當時海面流場具有明顯的時空變動特性。第二，國海院運用一月六至十四日的歐盟哥白尼海洋服務資料，製作海面背景海流動畫，該資料是結合模式與觀測同化所得大尺度背景流場，特別適合用來理解那段時間的黑潮主流軸線位置及周邊渦旋結構的整體變化。國海院也提醒該背景海流不包含潮汐與局部風浪造成的瞬時變動，因此在近岸區域，仍須搭配漂流浮標或海洋雷達等現地觀測資料，才能掌握更細緻的流況。

針對外界關心的搜救規劃，國海院強調，現代化的專業搜救（Search and Rescue）核心在於「管理不確定性」。搜救作業並非假設單一海流方向，而是整合多源觀測與模式資料，推估多種可能的漂移情境，系統性擴大有效搜索範圍，並隨著新資訊持續滾動修正。

國海院表示，分享相關圖資與分析結果，目的在於提供可檢核的科學證據，協助公共理解臺灣東部海流的多尺度特性，也向在高度不確定環境中執行任務的第一線搜救人員致上最高敬意。本項工作是「海域安全監控應變資訊與技術開發先導計畫」的重要應用成果之一，未來也將持續精進海洋觀測與應變支援能力。